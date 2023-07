‘Barbie’: Brad Pitt ‘predijo’ hace 3 años que Margot Robbie sería la protagonista

Margot Robbie es por estos días la protagonista de moda por su estelar en Barbie, película dirigida por Greta Gerwig, donde comparte créditos con Ryan Gosling, con quien tiene una buena química, una condición muy importante a la hora de interpretar. Aunque Robbie está fascinada con la muñeca más famosa del mundo, que, por estos días, puso de moda el color rosa, hace unos años, el que la compararan con la rubia de Malibú, era algo casi imposible, pero así ocurrió.

Te puede interesar: Margot Robbie está casada, pero hizo de todo para besar a Brad Pitt

Margot Robbie y Brad Pitt compartieron créditos en 'Once Upon a Time in Hollywood' y en 'Babylon'. Fotografía por: Getty Images

En 2019 se estrenó Once Upon a Time in Hollywood, filme protagonizado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie. Los dos últimos, como parte de la promoción de la película dirigida por Quentin Tarantino, concedieron varias entrevistas para hablar de sus personajes. Precisamente en una de ellas, el actor nacido en Oklahoma, le hizo a Robbie un comentario ‘premonitorio’, que hoy vuelve a ser comentado. “Tú pareces una Barbie”, dijo Pitt mirando a su colega, quien, con un gesto sorprendido e incrédulo, le contestó, “No, no soy una Barbie”. Tres años después, la predicción del ex de Angelina Jolie se hizo realidad, en una de las películas más esperadas del 2023.

Te puede interesar: Ryan Gosling de ‘Barbie’: ella es la actriz Eva Mendes, su verdadero amor

‘Barbie’ era el rol para Margot Robbie

En el 2019, la actriz australiana no contemplaba protagonizar una película sobre la novia de Ken, pero tampoco su nombre sonaba entre las candidatas a interpretar dicho rol. La primera opción fue Amy Schumer, pero la protagonista de Esta chica es un desastre no se quedó en el proyecto porque al parecer, su manera de abordar el personaje no era la misma que se tenía presupuestada para el filme. Anne Hathaway, Andy en El diablo viste a la moda, parecía ser la elección indicada, pero tampoco se logró debido a los retrasos de la producción a la hora de iniciar la filmación. Cuando Barbie pasó de Sony a Warner Bros, LuckyChap Entertainment, la empresa de Margot Robbie y su esposo Tom Ackerley, se puso al frente de la producción. Su candidata era Gal Gadot, quien debió decir no, porque ya era la villana de Blancanieves. Finalmente, como dijo Brad, Margot no solo parecía una Barbie, sino que se convirtió en ella.