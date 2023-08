Karoll Marquéz fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity 2023′. Así fue su reacción

Un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity inició con las instrucciones de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, quienes les indicaron a los participantes que podían hacer un plato libre con el que pudieran sorprender y dar un paso a la siguiente etapa del reality: estar entre los 10 mejores cocineros de esta temporada.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W está ahorrando para comprar un nuevo ‘capricho’ para su casa

Carpentier estuvo un rato desde el balcón junto a Zulma Rey, Carolina Acevedo, Daniela Tapia, Natalia Sanint, Diego Sáenz y Marianela González, dándoles indicaciones y ayudando a los cinco concursantes en el reto de eliminación. Cada uno tuvo 60 minutos para realizar su plato, y aunque hubo mucha tensión, lograron terminar sus preparaciones.

Karoll Márquez se despidió de ‘MasterChef Celebrity’

Una vez terminados los 60 minutos del reto, los participantes fueron llamados al atril. La primera en pasar fue Martha, quien recibió elogios de los chefs. Luego, el turno fue para Adrián, quien tuvo opiniones divididas. El actor Karoll Márquez fue el siguiente en ser llamado, pero el resultado de su plato causó tensión entre sus compañeros.

Más noticias de 'MasterChef Celebrity' Diego Sáenz, de ‘MasterChef Celebrity’ es tildado de envidioso: “no es de fiar” El locutor Diego Sáenz fue el primer hombre en entrar al ‘Top 10′ de ‘MasterChef Celebrity’, pero a muchos no les gustó. ¿Por qué? Leer aquí: Diego Sáenz, de ‘MasterChef Celebrity’ es tildado de envidioso: “no es de fiar” ¿Daniela Tapia tuvo romance con Manuela Vásquez? ella sería su supuesta expareja La participante de ‘MasterChef Celebrity’ ha sido muy reservada con su vida amorosa. En redes revivieron unas fotos de ella junto a la piloto colombiana, pero generaron polémica. Leer aquí: ¿Daniela Tapia tuvo romance con Manuela Vásquez? ella sería su supuesta expareja

El Negrito continuó e impresionó a los chefs, aunque la presentación no fue del total agrado, lo mismo que le ocurrió a Juan Pablo, quien aunque no decoró de la mejor manera el plato, sí logró conquistar el paladar de los chefs con el sabor. Finalmente, los jurados anunciaron que Karoll debía abandonar la competencia, porque fue el que más errores cometió. Lo que menos le gustó a ellos fue el pedazo de jengibre sin pelar que puso en el plato.

Nicolás de Zubiría le dijo: “una serie de errores es lo que te tiene hoy fuera de la competencia. Tuvimos un pescado que tuvo un punto de cocción por debajo. Tuvimos un pedazo de jengibre que no tenía nada que hacer en el plato, estaba fuera de lugar”.

Por su parte, Carpentier agregó: “un caballero, es el nombre que te define. Un hombre educado, siempre con palabras lindas para el resto, pero así es la competencia y fue muy dura”. Rausch también le dedicó unas emotivas palabras: “ojalá sigas cocinando. Ojalá esto se vuelva parte de tu vida, de tu día a día y que lo compartas con los demás”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Reacción de Karoll Márquez a su salida de ‘MasterChef Celebrity’

El artista no pudo ocultar su tristeza: “muchas gracias a todos por permitirme estar acá. Me duele muchísimo que no esté Claudia, de una manera y otra ella es una mentora nuestra acá. A ustedes los valoro muchísimo, se van con toda mi admiración. Esta experiencia de estar en MasterChef es irremplazable”.