Luisa Fernanda W está ahorrando para comprar un nuevo ‘capricho’ para su casa

Luisa Fernanda W se ha destacado en el mundo de la farándula en Colombia porque es una de las generadoras de contenido más activa en sus redes sociales. La paisa, quien es pareja del cantante Pipe Bueno, acostumbra a compartir muchos detalles de su vida personal y profesional con sus seguidores. Casi siempre cuenta cuáles son sus proyectos, o al menos, da algún indicio de sus planes.

Así como es querida por muchos de los internautas, también ha sido blanco de críticas por otros, por algunas de sus publicaciones y/o opiniones sobre diferentes temas personales o de interés social.

¿Qué ‘capricho’ comprará Luisa Fernanda W para su casa?

La antioqueña, quien tiene 18,9 millones de seguidores en Instagram, ha estado incursionando en un nuevo tipo de publicaciones conocidas como vlogs, con los que cuenta cómo es su día a día y los momentos más representativos de su vida.

Recientemente le concedió una entrevista a su amiga y colega, la también influencer Dani Duke, a quien le reveló varios detalles que anteriormente no había contado sobre ella y su familia. También, aprovechó para hablar de los gastos que ha tenido y cuál ha sido el más grande que ha hecho últimamente. “Compré un súper colchón porque yo mantenía con ‘micos’, como que amanecía con tortícolis”, dijo.

Enseguida, afirmó que está planeando comprar un elemento nuevo para su casa. Aunque para muchos es algo básico y no tan costoso, la generadora de contenido aseguró estar ahorrando para conseguirlo. “Otra inversión que tengo que hacer pronto, que estoy ahorrando para ella: me voy a comprar la vajilla de tu vida. Esa es otra próxima inversión que voy a hacer”, confesó la creadora de contenido.

Aunque no especificó cuánto exactamente le cuesta la vajilla, parece ser que es bien costosa, porque tiene que ahorrar para comprarla, cosa que para algunos internautas ha sido curiosa.

¿Luisa Fernanda W dejará las redes sociales?

En la misma charla con Dani Duke, surgió el tema de si en algún momento ha pensado en abandonar las redes sociales, el medio que le ha permitido darse a conocer no solo en Colombia, sino también en otras partes del mundo.

A pesar de las críticas que ha recibido, Luisa Fernanda W no tiene eso en sus planes, por ahora. “Yo amo las redes sociales y gracias a Dios a mí las redes no me han perjudicado mi corazón ni mi vida. A mí me han tirado durísimo y jamás esas críticas, jamás nada de lo que me han dicho, porque todo lo que hayan inventado de mí, lo que sea, no me representa, no soy yo, entonces todo eso lo he soltado y eso habla más de esa gente que de mí”.

Al final, aprovechó para enviarle un mensaje a sus seguidores: “no dejes que nadie te etiquete, que nadie diga que tú eres esto, tú eres lo otro, no. Tú eres eso que tú deseas ser. Tú eres esa llamita que se enciende todos los días en tu corazón por salir adelante por mejorar. O sea, no dejes que nadie apague esa luz que tienes ahí. No se dejen de nadie”.