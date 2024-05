¿Qué pasó con Dickson del ‘Desafío XX’? Televidentes exigen su salida

Esta temporada del Desafío XX ha sido muy comentada en redes sociales y medios de comunicación. Algunos de los participantes han generado odios y amores en los televidentes, no solo por su rendimiento en los boxes, sino, especialmente por sus actitudes con los demás.

El Desafío XX tiene varios participantes que han destacado cada noche.

¿Dickson debería salir del ‘Desafío XX’?

El pasado 6 de mayo, se generó toda una polémica por cuenta de Dickson, integrante del equipo Alpha. Lo que inició como un premio para todo el equipo, terminó en una “traición”.

La presentadora María Fernanda Aristizábal llegó a la casa morada para poner a jugar a sus integrantes y obtener un beneficio en conjunto. La elegida para ello fue Dickson, quien se retiró de la casa para ir a jugar en otro lugar y ganar más dinero. Al final, la conductora del programa le ofrece la posibilidad de hacer un trueque donde le da 2 millones a su equipo o elegir un gimnasio dotado por 8 millones de pesos para ella, opción que, al final ella escogió.

“Y sabes de qué te estoy hablando porque esto es algo que tú te has soñado. Así que creo que es la oportunidad perfecta, y las oportunidades se aprovechan. Piénsalo bien, o sea es algo que es para ti te lo mereces también”, le dijo Aristizábal a lo que ella le respondió: “Vamos es mi sueño. Lo siento muchachos”.

Su actitud fue criticada en redes sociales donde le dejaron fuertes comentarios, pues ella no les dijo la verdad a sus compañeros. La explicación que dio fue otra: “Tengo una noticia buena y una mala (...) la mala es que no pude multiplicar, porque era todo o nada y ahí empecé a sumar a sumar y a sumar y a la última me salió un par (es como un casino), me quedé sin lo que había ganado”, dijo.

Por su puesto, eso ocasionó la molestia de los internautas, quienes la catalogaron de “mentirosa”, “traicionera” y “falsa”.

Televidentes piden la salida de Dickson

Debido a eso, así como a otras actitudes que han incomodado a los integrantes de Alpha, entre ellas, que, a veces, de la nada, Dickson resulta hablando en portugués, los televidentes y usuarios en redes se cansaron de ella y a través de múltiples mensajes han pedido su salida.

“Dickson ya basta de tus palabritas en portugués, qué fastidiosa”, “¿cuándo sapean a la ratera de Dickson?”, “¿cómo se le desactiva el modo portugués a Dickson? Qué fastidio”, “que la saquen ya”, “debería irse de la competencia2, “me tiene harta con esa habladera en portugués”, “no soportamos más a Dickson”, “saquen a Dickson, nos tiene mamados”, “ojalá salga Dickson, me cae pésimo”, son algunos de los comentarios que han dejado en la red social X.