Andrea Serna hizo incómodo comentario en el ‘Desafío XX’: “sonó feo”

Andrea Serna es una de las presentadoras más queridas del país. La conductora del Desafío XX se ha ganado el cariño de miles de televidentes y usuarios en redes sociales, quienes están al pendiente de lo que ocurre con su vida personal y profesional.

En su cuenta de TikTok, la presentadora publica detrás de cámaras de lo que ocurre en el programa de Caracol Televisión. De igual manera, es muy activa con sus seguidores y, cada vez que puede, interactúa con ellos a través de comentarios o de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram.

¿Por qué Andrea Serna tuvo que disculparse?

En una de las recientes emisiones del Desafío 2024, la presentadora estaba hablando del desempeño que tuvieron los integrantes del equipo Omega, quienes enfrentaron la derrota en el ‘Desafío de Sentencia y Servicios’. Por ello, Andrea dijo: “pasaron de Guatemala a Guatepeor”.

Aunque parecía un comentario inofensivo, a una de sus seguidoras no le gustó, por lo que no dudó en hacérselo saber en sus redes sociales.

“Vivo en Guatemala desde hace 38 años, un país hermoso y lleno de muchas dificultades, pero cargado de gente maravillosa y generaciones nuevas que luchan por cambios positivos para el país. Creo que el comentario de ayer si estuvo fuera de lugar de Guatemala a Guatepeor, sonó muy feo sobre todo de ti, una persona que siempre enseña cosas positivas, te lo dejo de tarea pues hay que pensar muy bien lo que se dice, pero aun así seguiremos viendo el programa porque nos encanta”, escribió la internauta.

Una vez la presentadora leyó el comentario, le respondió reconociendo su error y asegurando que tendrá más cuidado a la hora de decir las cosas: “Dios, no caí en cuenta, créeme que cuando los colombianos lo hacemos no es por el país, es un juego de palabras, ahora que lo dices, claro que sí, tienes toda la razón, pero repito, cuando se usa la expresión no se está haciendo en esa vía. Anotadísimo”.

Los internautas comentaron y elogiaron a la presentadora por su humildad a la hora de reconocer su equivocación: “me encanta como desempeñas el trabajo ya tienes mucha cancha y mucho por aprender cada día es una lección, felicitaciones”, “te adoro y te admiro muchísimo Andre eres hermosa y muy profesional”, “es impresionante como haces tan perfecto tu trabajo”, “paciencia y a lidiar personas de diferentes orígenes. Te admiro”, “ella es maravillosa, talentosa, linda es la única que no da tanta Lora para ser famosa, simplemente brilla con luz propia”.

¿Andrea Serna regañó a Beba en el ‘Desafío XX’?

La presentadora fue tendencia el día de la expulsión de Beba, del Desafío 2024, luego que la exintegrante de Alpha la interrumpiera varias veces mientras ella intentaba explicar los motivos de su expulsión.

Finalmente, Andrea fue directa en decirle: “El equipo médico del Desafío lleva 20 años sumando experiencia haciendo este formato y no lo ha hecho solo con estos cuatro equipos. Sumen 20 años, cuántos desafiantes y participantes y han sido tratados por las manos del equipo médico, entonces cuando el equipo dice que el participante está apto para competir, es porque está apto, ellos no van a cometer la irresponsabilidad de decir continúa y no puede”.