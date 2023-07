Presentadora de ‘Noticias RCN’ debutó como actriz en la final de ‘Ana de Nadie’

Ana de Nadie fue una de las producciones más vistas por los colombianos, quienes estuvieron al tanto de lo que ocurría en cada episodio emitido por el canal RCN. La historia de Ana Ocampo (Paola Turbay), Joaquín Cortés (Sebastián Carvajal), Horacio Valenzuela (Jorge Enrique Abello), entre otros personajes, cautivó a más de uno.

Te puede interesar: ‘Yo me llamo Shakira’ puso a discutir a Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola

Elenco de Ana de Nadie Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Fueron 94 capítulos los que los fanáticos de la producción pudieron disfrutar. El pasado martes se emitió el final y como era de esperarse, algunos estuvieron a favor y otros en contra. “Nos estafaron con el final”, “me gusta el final porque queda abierto a tu imaginación” “un final justo ella no fue egoísta ni le truncó su sueño… Cuando uno ama desea lo mejor para la otra persona”, “de verdad pensé que el final iba a ser buenísimo como lo fue la novela, me sentí defraudada”, “no era el final que esperaba no se sabe si quedaron juntos o solo la estaba visitando”.

Más TV, Más Novelas Así fue el final de Ana de Nadie que molestó a muchos cibernautas El desenlace de Ana de nadie, no dejó contentos a todos sus seguidores. Un buen número lo expresó. Así terminó la novela y esto dijeron cibernautas. Leer aquí: Así fue el final de Ana de Nadie que molestó a muchos cibernautas ¿Dónde queda el barrio donde grabaron ‘El man es Germán’? Así se ve ahora Santiago Alarcón, quien interpretó a ‘el macho Alpha’ en ‘El man es Germán’, mostró cómo luce en la actualidad el barrio donde grabaron la producción de RCN, hace más de una década. Leer aquí: ¿Dónde queda el barrio donde grabaron ‘El man es Germán’? Así se ve ahora

Rossy Lemos, presentadora de Noticias RCN debutó como actriz

Horas antes de la emisión del final de la novela, la periodista y presentadora de Noticias RCN, Rossy Lemos, había realizado una publicación en sus redes sociales expresando su felicidad porque aparecería en el capítulo final de Ana de Nadie. “CUANDO SALGA EN MI TELENOVELA FAVORITA NO DIRÉ NADA, PERO HABRÁ SEÑALESSSSSS🥹🥹. Aquí les traigo una humilde y maravillosa razón más para no perderse el final de la mejor novela de los últimos tiempos en Colombia, esta noche. ¡Ya se imaginarán mi emoción!”, escribió.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En la publicación aparece ella con la claqueta que indicaba algunos datos de la escena de la que ella haría parte. La comunicadora fue la encargada de presentar el evento en el que ‘Ana Ocampo’, interpretada por Paola Turbay, recibió el premio a mejor arquitecta del año. Sus seguidores la felicitaron y le dejaron mensajes reconociendo su talento: “tiene talento”, “por ahí te vi en el final de #AnaDeNadie y estuviste súper”, “te viste divina”, “hermosa aparición en el final de mi novela favorita, cuando escuché la voz aún sin verte me emocioné”, “me encantó verte en el final de Ana de Nadie”.

¿Quién es Rossy Lemos?

Rossy Lemos, nacida en Quibdó, Chocó, ejerció como reportera de Noticias Caracol hasta el 2020 cuando llegó al canal RNC a presentar las noticias del fin de semana.