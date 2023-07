Así fue el final de Ana de Nadie que molestó a muchos cibernautas

Luego de 94 episodios la novela Ana de nadie, protagonizada por Paola Turbay y Sebastián Carvajal, llegó a su desenlace este martes 25 de julio. El esperado capítulo generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, pero sin duda dejó a muchos de los televidentes inconformes por el final.

Luego de su emisión, no solo fue tendencia Ana de nadie, sino que los seguidores de la trama empezaron a escribir por qué quedaron inconformes, aunque también hay que decir que algunos otros, indicaron que les convenció el epílogo y recordarán la novela como una de las mejores.

Así terminó Ana de Nadie

En el último capítulo de la novela, Teo llama a Florencia y le reclama porque su padre Joaquín va a renunciar a la oferta de trabajo que ha soñado desde siempre, en España, por quedarse con Ana. EL niño molesto le dice que ellos (los familiares de Ana) son lo peor que ha sucedido a su familia. Ana se entera de eso y se las arregla, junto a Magdalena y Teo, para evitar que la persona en España lea la negativa de Joaquín a la oferta. Lo logran y luego de explicarle a Joaquín lo que ha hecho, Ana le explica que no puede casarse con él y dejar que él sacrifique lo que profesionalmente ha anhelado. La pareja se despide cuando él viaja a España. Pasa un año y ella es premiada como la mejor arquitecta. Ana no regresa nunca con Horacio. Cuando la protagonista se dispone a celebrar a solas, Joaquín la sorprende con un ramo, se abrazan y él nota que ella aún usa el anillo que le diera. Es entonces cuando parece la palabra Fin.

“Siento que solo los que conocimos verdaderamente el lenguaje del amor de esta pareja, entendimos este final y quedamos satisfechos con él”, dijo una usuaria que mostró su conformidad con lo que vio.

No les gustó el final

Otros dijeron. “No me gustó que nunca le dieron un alto a Teo de verdad quedó como un niño malcriado”, comentario apoyado por otras cibernautas que opinaron que el pequeño nunca respetó a Ana y se convirtió en el verdadero triunfador de la historia porque logró separar a Ana y A Joaquín. “Ni en la novela Victoria porque el hijo de Jerónimo le pidió perdón a Victoria”, comentó Yeilin Teran, luego añadió: “mis padres se separaron cuando yo estaba chiquita y cada uno de ellos hicieron su vida y yo respeto esas parejas”.

Volviendo a la pareja principal también se leyó: “Final ambiguo, cada uno lo interpreta como quiere…le faltaron escenas más”. “En un principio me faltó emoción al final, pero bueno ese final da para una segunda temporada, ojalá la escritora se anime”, comentó otro televidente. “Pero no se sabe si ella se fue a España o él se viene del todo” “Vi Ana de nadie, pero me decepciona ese final. Creo que como siempre fue un final de carrera”

A los que si le gustó Ana de Nadie

Los comentarios positivos alrededor del final fueron “A mi también me encantó porque los dos cumplieron sus sueños”, “Muy buen elenco y quedaron felices muy buen final” y “me pareció genial. Ganó el amor”. “No le veo problema, ella aprendió a amarse a´si misma y a darse un lugar en la sociedad como profesional y no depende de un amor idealizado, Joaquín vuelve y la busca para casarse luego de todo, normal me gusta verla vestida de empresaria y no de blanco”. “El amor triunfó. Para el amor, no habrá tiempo ni distancia que lo diluya, pasó un año y aún sigue intacto su fidelidad, devoción y lealtad, fue un amor diferente, pero muy bonito”, fueron algunas de las opiniones.

