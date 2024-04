Participantes de ‘La casa de los famosos’ quedaron preocupados con nuevo anuncio

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos, hubo nuevamente una actividad de ‘Congelados’, esta vez, fue Isabella Santiago quien recibió la visita de su hermana.

¿Qué pasó en ‘La casa de los famosos’?

Aunque todo parecía indicar que había salido bien, el actor Julián Trujillo se movió, por lo que ‘El Jefe’ decidió castigarlo. Isabella leyó un comunicado que les enviaron, en el que dice: “Julián, ayer te moviste en la actividad de ‘Congelados’ por segunda vez. Por eso, a partir de este momento estás nominado. Eso quiere decir que no podrás jugar en la prueba de liderazgo al igual que Martha e Isabella”.

Esa no fue la única noticia que recibieron los participantes. En el mismo comunicado, les fue informado que, a diferencia de las semanas anteriores, esta vez saldrán dos personas. “¡Ah! Lo olvidaba, esta semana dos de ustedes, de nosotros, serán eliminados”.

Inmediatamente, los famosos demostraron su cara de sorpresa con la noticia que, claramente, no esperaban escuchar. Los internautas no han dudado en comentar y defender a Julián por su inesperada nominación: “pero la tienen contra Julián, pero lo vamos a salvar y a Martha también”, “Julián te vamos a salvar”, “todos vamos a salvar a Juli y a Martha”, “si cuidemos a Julián, Martha y Isabella en realidad son los más respetuosos, están jugando como debe ser y merecen llegar a la final, al fin y al cabo es una competencia”.

La noticia de la llegada de nuevos integrantes a La casa de los famosos, indignó a muchos, quienes no consideran justo que, después de 50 días de convivencia, lleguen nuevos participantes y, de pronto, eliminen a los que llevan más tiempo. “No me parece que eliminen dos famosos que han luchado para seguir en la competencia, solo para que entren nuevos integrantes. No me parece” y “por qué dos eliminados si solo van a ingresar 4 además el reemplazo de Sebastián nunca llego”.

Karen Sevillano ‘peleó' con ‘El Jefe’

En el reciente capítulo, la generadora de contenido Karen Sevillano protagonizó una jocosa discusión con ‘El Jefe’.

“Atención, famosos. Quiero recordarles que estas no son horas para dormir en una casa decente. Ya que estamos tan despiertos, por favor, alístense, arréglense, que hoy la gala comienza más temprano y no quisiera que Colombia los vea así como están”, dijo. Luego, le dijo puntualmente a Karen: “Buenos días, Karen (…) Karen, estás en un ‘reality’, mi linda”.

La caleña no quedó callada y le respondió: “Ahora yo no puedo dormir, como duerme todo el ‘mundazo’ aquí. (...) Siempre que yo estoy dormida me la monta”.