Estos son los famosos que entran hoy a ‘La casa de los famosos’

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos se llevó a cabo una nueva gala de eliminación, en la que el público decidió que Culotauro debía abandonar la competencia.

La noticia tomó por sorpresa a Diana Ángel, con quien sostuvo un corto romance, y a Alfredo Redes, con quien entabló una gran amistad. La salida del comediante dejó varias reacciones en redes sociales: “por fin se fue Culotauro”, “Diana la inmadura llorando a moco tendido como si este señor la hubiera tratado como una reina, no me imagino donde eé hubiera sido especial y cariñoso, me da hasta risa”, “por fin sacaron a ese payaso”, son algunos de los comentarios que han dejado en redes los cibernautas.

¿Quiénes son los nuevos participantes de ‘La casa de los famosos’?

Hasta el momento, van siete eliminados: Naren Daryanani, Johana Velandia, Beto Arango, Isabella Sierra, José Miel, Nataly Umaña y Culotauro.

Como bien lo había anunciado el canal RCN hace unos días, esta noche el reality de convivencia le abrirá sus puertas a nuevos participantes, quienes llegarán a ponerle picante y más emoción a la casa más famosa del mundo.

Una fuente cercana a Vea, confirmó lo que se venía rumorando en redes sociales. Entre los participantes que llegarán hoy a La casa de los famosos, están:

Miguel Bueno

El hermano de Pipe Bueno será uno de los famosos que ingresarán esta noche a la casa. Al igual que el intérprete de Cupido falló, Miguel también ha incursionado en la industria musical, pero no en el género popular, sino en el pop urbano.

Sebastián González

El actor colombo-mexicano también ingresaría a La casa de los famosos esta noche. Sebastián hizo parte de El señor de los cielos, La rosa de Guadalupe, La piloto, Chepe fortuna, La Madame, Cinco viudas, Escobar el patrón del mal, entre otras. Este no sería su primer reality, pues también fue finalista de Protagonistas de Nuestra Tele.

Camilo Pulgarín

Es un reconocido generador de contenido, quien está detrás del personaje de ‘María José’, la taciturna, y de ‘Las Cardashians’. Actualmente es uno de los influenciadores más populares de Colombia. En Instagram cuenta con 1,3 millones de seguidores y másen TIkTok con más de 7.

Nanis Ochoa

La modelo y expresentadora de Lo sé todo también ingresará esta noche a La casa de los famosos. No es su primer reality, pues hace un tiempo participó en Mundos opuestos. También ha hecho parte de películas como El santo cachón y Casa por cárcel.

Sebastián Tamayo

Se dio a conocer por su participación en Protagonistas de Novela, también de RCN. Allí comenzó un romance con la presentadora Elianis Garrido con quien duró tres años. Ha participado en otros realities como El poder del amor, Guerreros y Desafío a la fama.

Elodia Porras

Es modelo, actriz y presentadora colombiana, recordada por haber hecho parte de CityTv y Caracol Televisión. Hizo parte también del programa de telerrealidad Cocineros al límite, de Fox Telecolombia.

Hace unas semanas, la presentadora había revelado por qué no pudo ingresar en primera instancia al reality. “Lo único que les pedí fue poder tener un espacio en el cual yo pudiera estar sola cuatro horas al día, alejada de las demás personas.. Merezco esta oportunidad y a la humanidad le hubiese servido mucho conocer mi proceso. Iba a estar aislada cuatro horas, pero vigilada por las cámaras. No soy bruta, era obvio que sabía a donde iría”, contó en sus redes sociales.

De acuerdo con la fuente consultada por Vea, estos participantes estarán en una habitación especial denominada ‘El cuarto exilio’. Allí convivirán durante una semana, mientras el próximo domingo ingresan cuatro elegidos por el público. A partir de hoy, funcionará otro máster, especialmente para seguir las 24 horas a los mencionados participantes en ese cuarto. “Es como tener dos realities al tiempo. Ese cuarto es como un apartaestudio”, mencionó la fuente.