Culotauro: quién es, qué le pasó en la pierna, edad y más del comediante de LCDLF

La casa de los famosos ha generado todo tipo de emociones en los televidentes, quienes tienen definidos a sus participantes favoritos, razón por la que se han interesado en conocer más detalles sobre sus vidas.

La pareja formada por Diana Ángel y Culotauro se ha robado las miradas en la Casa de los Famosos Colombia Fotografía por: Redes sociales

¿Quién es y cuántos años tiene Culotauro?

Uno de los participantes más comentados es Culotauro, quien ha protagonizado algunas escenas amorosas con la actriz Diana Ángel. Su nombre de pila es Camilo Díaz, pero se hace llamar artísticamente como Culotauro.

Es un comediante nacido en Bogotá, de 26 años, quien se dio a conocer por el canal de comedia Con ánimo de ofender, donde compartió escenario con otros comediantes como Camilo Sánchez, Camilo Pardo, Brayan Mora y Gabriel Murillo.

Sancocho trifásico es otro espacio de humor que creó el comediante junto a La ventana, un programa en el que le realiza divertidas entrevistas a sus invitados mientras viajan en carro. También hace stand up comedy donde se refiere, especialmente, a algunas inseguridades y trágicos momentos de su vida que han sido transformados en risas.

¿Qué enfermedad tiene Culotauro?

Los televidentes han podido conocer que, el comediante, tiene una discapacidad en una de sus piernas, pues una es más delgada que la otra. De acuerdo con lo que contó, sufre de pie equino varo, una condición de nacimiento que le afectó la forma de una de sus extremidades.

De acuerdo con lo que le contó el comediante a sus compañeros de la casa, eso lo acomplejaba cuando era un niño, pero con el paso del tiempo, supo entenderlo y verle la mejor cara. “Lo que dices: ‘Ay, qué chimba que te puedes reír de eso’, eso no pasaba, o sea, como que yo caminaba para que solo se me viera el lado izquierdo de mi cuerpo, y si me saludaban, yo daba la mano izquierda. De pelao lo que uno intenta es taparse, porque uno sobrevive de esa forma”, contó en La casa de los famosos.

Las burlas de algunos de sus compañeros de colegio marcaron su vida: “Los niños no tienen ese componente de tacto, y no es que no sean malos, pero me decían: ‘¡Uy, qué le pasó en la mano!, miren todos, uy, qué asco’, y uno se queda como retraído”.

Además de eso, Culotauro sufre una condición en su piel que es llamada hemangiomas, que le provoca que su piel quede con muchas manchas rojas.

¿Por qué le dicen Culotauro?

Su apodo ha despertado la curiosidad de los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes se preguntan por qué le dicen así. El mismo comediante contó su significado: “¿Por qué me dicen ‘Culotauro’? Porque salí nalgón y, de repente, empecé a hacer chistes sobre eso. En uno de esos chistes me llamaba ‘Culotauro’. Luego, lo puse en Instagram y desde ese día soy el señor ‘Culotauro’” contó.