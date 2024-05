Nominación de Miguel Melfi y los ‘Papillentes’ en LCDLF dejó múltiples memes

La casa de los famosos sigue despertando todo tipo de emociones, no solo en los participantes, sino también en los fanáticos que no se pierden ningún detalle por ViX o por RCN.

La casa de los famosos. Fotografía por: cortesía

Como el reality de convivencia ya está llegando a su fin, los famosos han fortalecido sus estrategias para continuar hasta la final. El equipo Galáctico se ha venido consolidando en las últimas semanas, pues el público ha salvado a Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo y Sebastián González; en cambio, el team Papillente se ha venido descomponiendo, puesto que en las últimas tres semanas han salido algunos de ellos y estos días, los nominados, hasta el momento, son de ese equipo.

Miguel Melfi fue el cuarto nominado de ‘La casa de los famosos’

Este jueves, hubo una nueva nominación. Por votación del público, el panameño Miguel Melfi ingresó a la placa y su cara de sorpresa dejó cientos de comentarios en redes sociales. “Qué tal sorpresa”, “lo logramos nuevamente, vamos Galácticos de corazón”, “se hizo la tarea, Colombia”, “hicimos la tarea. El público también puede ser 100% estratégico. Felicitaciones a todos los galácticos colombianos que votamos firmes está semana”, escribieron algunos usuarios.

De igual manera, la nominación de Karen Sevillano por votación del público también ha sido muy comentada en redes sociales. “¿Cómo así?, ¿qué pasó? Si yo me he portado bien esta semana”, dijo la creadora de contenido caleña cuando se enteró de la decisión del público.

Además de Melfi y Karen, Alfredo Redes y Pantera también están nominados. Esta noche se definirá el quinto famoso que completará la placa. Sin embargo, los Papillentes han analizado la situación. Melfi, por ejemplo, dijo: “la estrategia del señor Sebastián desde que llegó acá lo he sentido como una persona muy inteligente y eso nadie lo puede negar. Hay cosas de que cuando lo veo, siento que él no hace respectivas cosas porque sí”. Por su parte, Pantera, agregó: “no sé si es que Sebastián se hace el santo para ganarse a la gente. No sé si tenga estrategias y, si las tiene, pues las está haciendo bien”.

Finalmente, Sebastián González y Karen Sevillano también dieron sus opiniones. “Yo creo que Martha no ha seguido una estrategia como tal, pero su personalidad es una estrategia en sí”, dijo el Galáctico, mientras que la Papillente agregó: “de pronto las estrategias de Martha era tener disgustos con algunos participantes o parecer espiritual”.

Memes por la nominación de Miguel Melfi

A continuación, te mostramos algunos de los memes más divertidos que se viralizaron en redes sociales.