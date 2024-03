Melfi golpeó el ego de Nataly Umaña. Ya no quiere nada con ella: “seamos panas”

No paran los comentarios sobre la relación de Nataly Umaña y Melfi en La casa de los famosos que le costó el matrimonio a la actriz con Alejandro Estrada. Aunque parecían estar disfrutando de las mieles del amor dentro del reality, todo parece indicar que la convivencia ya comenzó a hacer de las suyas.

Nataly Umaña y Miguel Melfi en 'La casa de los famosos Colombia'. Fotografía por: Canal RCN

Tras la visita de la mamá de Melfi a la casa, la relación del panameño y la actriz comenzó a complicarse. El idilio de amor que estaban viviendo se vio afectado por la súplica de la progenitora del cantante, quien le aconsejó en pocas palabras, terminar su romance con Nataly.

A partir de ese momento, la nueva pareja de la farándula ha protagonizado varias discusiones que han dejado mucho que pensar. Algunos creen que al joven le dio “miedo” las palabras de su mamá y habría preferido hacerle caso para evitar problemas cuando salga.

Melfi ya no quiere nada con Nataly Umaña

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos, se vivió un nuevo y tensionante momento entre la pareja. Una vez más, Melfi le pidió a Nataly que tomen distancia. “¿Para qué seguirle dando cuerda a algo que no tiene más cuerda? Me gusta hablar las cosas de frente y aclararlas y no dejarlas abiertas... Para evitar un tipo de incomodidad en la convivencia, yo dije es mejor sentarnos a hablar, aunque a ti te incomoden ciertas cosas por lo que ocurre afuera. No soy yo el que está tomando ninguna decisión por mi lado ni te estoy diciendo que no quiero estar contigo porque ni cerca de eso”, comenzó a decirle.

Evidentemente, se mostraba cierta molestia en ambos famosos. La conclusión del cantante fue decirle que lo mejor era que quedaran como buenos amigos y así evitan tener más problemas: “eres una persona normal, común y corriente que siente, eres humana, sentiste algo por alguien, tal vez las cosas no se dieron como pensabas que iban a ser, suelta el ego, deja el ego a un lado. Tienes todo el derecho a estar molesta, a mí me gustaría estar cool, bien contigo como panas”, concluyó.

Sus palabras no le cayeron en gracia a la actriz, quien simplemente le respondió: “no es eso, date cuenta, simplemente es ser consecuente con lo que a mí me gusta en la vida”.

En redes critican a Nataly Umaña

Las redes sociales han “estallado” de comentarios refiriéndose a lo que ocurrió con la actriz, quien “sacrificó” su matrimonio de 12 con Alejandro Estrada por iniciar un romance con Melfi, que, finalmente, no tuvo mayor trascendencia:

“quedó como una payasa”, “ya el daño está echo de parte de los dos, porque Nataly ilusa que pensaste que Melfi estaba enamorado”, “el que con niños se acuesta, amanece mojado”, “se quedó sin el pan y sin el queso”, “prefirió dejar su matrimonio por una relación fugaz”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.