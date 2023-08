MasterChef Celebrity: Así se veía Jorge Rausch con cabello “¡Qué cambio!”

Jorge Rauch es uno de los chefs más reconocidos del país. Es dueño de Criterión, lugar que ha sido premiado en 2013, 2014 y 2015 como el mejor restaurante de Colombia, según la lista de S. Pellegrino Latin Americas’s 50 Best Restaurants.

Además de su amplia trayectoria gastronómica, el chef, de origen polaco y austriaco, saltó a la pantalla chica en el año 2009 con el programa ‘Las claves de Jorge Rausch’ por el canal El Gourmet, en 2011 fue mentor en Cocineros al límite 1 y 2 por Utilísima.

Desde el año 2015 al 2023 ha participado como jurado de MasterChef Colombia junto a los chefs Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier. También, ha estado en el reality culinario en las versiones chilenas y ecuatorianas.

Rausch, quien es considerado uno de los chefs más exigentes de la competencia, ha sido premiado a nivel nacional e internacional por su trayectoria gastronómica. En el año 2015 fue galardonado como ‘Mejor chef de Colombia’ por los Premios La Barra. En 2012, Criterión se mantuvo entre los 10 Mejores Restaurantes de América Latina, según la Real Academia de Gastronomía de España. Recibió el Best of Award of Excellence por Magazine WineSpectator, en 2010, entre otros reconocimientos.

Así se veía Jorge Rausch con cabello

El juez de MaterChef Celebrity sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía, en su cuenta de Instagram, del año 1987, en la que se observa un aspecto joven y vigorozo. Al parecer, tendría 17 años. Con emoción u nostalgia, compartió esta imagen como un TBT (Throwback Thursday) que traduce “jueves de volver al pasado”, acompañado del siguiente mensaje: “TBT, foto playera de 1.987. Islas Virgenes”.

Por supuesto, recibió múltiples comentarios por su aspecto físico: “que lindo te veías”, “¡Wow, no te había visto con cabello”, “te veías muy joven”, “qué lindo, eres mi chef favorito”, “lucías muy bien, déjate crecer el cabello”, fueron algunos de los mensajes por parte de los internautas. ¡Así lucía!

