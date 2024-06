Martha Isabel Bolaños se despidió entre lágrimas de ‘La casa de los famosos’

Martha Isabel Bolaños es, desde el principio, una de las candidatas favoritas a ganar La casa de los famosos. Sin embargo, el futuro de la actriz está en riesgo por cuenta de una nueva nominación. Por esta razón, sorprendió con un mensaje de despedida, pues aseguró que presiente su salida.

Martha Isabel Bolaños en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

Así se despidió Martha Isabel Bolaños de ‘La casa de los famosos’

Con una sorpresiva declaración ante las cámaras del cuarto de maquillaje, ‘La Pupuchurra’ aprovechó la soledad del lugar para sincerarse ante una de las cámaras, a la que le habló entre lágrimas.

“La idea de irme me duele porque es un desprendimiento. Todo lo que cambiamos duele, todo lo que tenemos que dejar y produce un desprendimiento duele”, comentó.

Martha Isabel Bolaños también prometió a sus seguidores que realizará varias confesiones sobre sus vivencias en La casa de los famosos: “Cuando salga, ya sea este domingo o el otro, cuando se la voluntad de Dios, ya tendremos oportunidad de reunirnos y de estas en un escenario para contarles muchas cosas, muchas decisiones que tomé aquí y que, de verdad, parten mi vida en un antes y un después”.

“Esta experiencia tan divina que la vida me dio la oportunidad de atravesar ha sido, en definitiva, un antes y un después (...) Si me llego a ir este domingo y si las matemáticas y los números no nos dan, me iré llena de gratitud por todo lo que se vivió”, concluyó al respecto la caleña de 50 años.

Además de Martha Isabel Bolaños, ¿cuáles son los nominados en ‘La casa de los famosos’?

Junto a ‘La Pupuchurra’, como se le conoce por su icónico papel en Yo soy Betty la fea, la placa de nominados la complementan la influenciadora Karen Sevillano y el cantante panameño Miguel Melfi, quienes fueron nominados por el público, lo que causó una fuerte sorpresa dentro y fuera de la casa.

El cuarto integrante de la placa es el creador de contenido digital conocido como Alfredo Redes, lo que dejó a casi todo el equipo ‘Papillente’ en riesgo de eliminación, siendo ‘Pantera’ el único en asegurar su puesto dentro del ‘top 6′, quien se mostró extrañado e incómodo con que Julián Trujillo también haya llegado a la final.

“Y todo el tiempo lo salvan y de primero, alguna que otra de segundo, no lo nomina el público, entonces cuál es verdaderamente el sentido de esto, nosotros peleamos, nosotros recochamos, nosotros jugamos, nosotros somos buenos, nosotros hacemos desorden y nosotros hacemos esta vaina y nos nominan, entonces qué están mostrando”, aseguró Kevin Fuentes, nombre real del participante.