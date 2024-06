Daniel Villacob, amigo de Felipe Saruma, sufrió fuerte accidente: “Quedé colgando”

Daniel Villacob, reconocido creador de contenido para redes sociales y quien hace parte del círculo de amigos cercanos de Felipe Saruma, sufrió recientemente un fuerte accidente de tránsito por el que terminó volcado.

Puedes leer aquí: Encontraron muerto al influenciador Farruko Pop. Hasta Maluma respondía a sus videos

Daniel Villacob y Felipe Saruma Fotografía por: Instagram Daniel Villacop | Edición Revista Vea

¿Qué pasó con Daniel Villacop, amigo de Felipe Saruma?

Por medio de un video que compartió en su cuenta de Facebook, el influenciador confesó que experimentó un nuevo episodio de su vida en el que se enfrentó a la muerte, luego de la enfermedad que lo tuvo en UCI.

“Casi me voy de nuevo”, expresó inicialmente.

De acuerdo con lo expuesto por Daniel Villacob, todo ocurrió cuando conducía su vehículo de camino hacia Bucaramanga, pues tenía una cita con Felipe Saruma en esa ciudad. Sin embargo, cuando estaba cerca ocurrió lo inesperado.

“Venia solo de Cúcuta a Bucaramanga y el clima del Páramo de Berlín es complicado, por eso hay que tenerle cuidado a la carretera (...) Yo venía despacio porque la neblina no dejaba ver la carretera y cuando entré a la curva, que no se veía, el carro me coleteó y yo me asusté, entonces lo que hice fue frenar y el carro se resbaló, se fue contra la montaña, dio vueltas en el aire y cayó de cabeza, mientras yo quedé colgando porque llevaba puesto el cinturón de seguridad”, explicó el joven.

Consciente de lo que estaba sucediendo en ese momento y asustado por el humo que veía salir de su vehículo, el amigo de Felipe Saruma salió como pudo y se alejó para ponerse a salvo; mientras que otras personas lo auxiliaron.

“Yo no miré si tenía fracturado o algo, yo salí corriendo porque tenía miedo de que el carro se explotara (...) empezaron a llegar personas y hubo algunos que, incluso, pararon a tomarse fotos conmigo y con el carro allá atrás volcado”, agregó Daniel Villacob entre risas, teniendo en cuent que salió ileso de este accidente.

Casi me voy de nuevo Casi me voy de nuevo Publicado por Daniel Villacob en Viernes, 31 de mayo de 2024

No todo fue malo en el accidente de Daniel Villacob

Según explicó al final de su video, el influenciador se encontró en el lugar del siniestro con un hombre que le manifestó su deseo de crear un proyecto juntos, por lo que desde hace tiempo estaba intentando contactarlo y no había tenido éxito.

Luego de lo ocurrido, Daniel Villacob y dicha persona sostuvieron una reunión en la cual finiquitaron todos los detalles de su nueva alianza.

Vea también: Imputaron a Gerard Piqué en caso por presunta corrupción ¿De qué se trata?

“El señor se contactó con Dani y le dijo que lo estaba buscando para un proyecto de su empresa (...) Ayer tuvimos la reunión y se acaba de empezar un proyecto muy bueno. Lo que queremos decir es que de algo negativo salió algo muy positivo para todos nosotros. Así que tú, mujer que le está haciendo daño a Daniel, búscate otro brujo porque nos está yendo divino”, concluyó Felipe Saruma, quien hizo varios chistes por lo que le pasó a su amigo.