Martha Isabel Bolaños salió llorando de prueba en ‘La casa de los famosos’ ¿Por qué?

Los televidentes de La casa de los famosos fueron testigos del tenso momento que protagonizó la actriz Martha Isabel Bolaños en el capítulo 110, en medio de uno de los retos de la semana. Y es que ‘La Pupuchurra’ no aguantó y se soltó a llorar de manera inesperada.

Durante una prueba de beneficio, en la que los participantes compitieron por una oportunidad de comunicarse con sus seres queridos, Martha Isabel Bolaños no pudo contener las lágrimas al ser eliminada del desafío por el influenciador Alfredo Redes.

La posibilidad de una videollamada con su familia era el premio anhelado, especialmente por la caleña, quien deseaba conectarse con su madre y su abuela, por lo que no poder hacerlo le afectó bastante y se terminó desahogando con su compañero Sebastián.

A pesar de la derrota y consiguiente decepción, Martha Isabel Bolaños recordó más tarde que se sentía reconfortada por el hecho de que Alfredo, quien finalmente ganó la prueba, pudiera disfrutar de unos momentos con su esposa e hijo.

La advertencia de Martha Isabel Bolaños a ‘La Segura’

Molesta por los comentarios que Nathalia Segura y otros integrantes de los ‘Papillentes’ hicieron sobre su cercanía con Julián Trujillo, la caleña se desahogó con sus amigos ‘Galácticos’.

“La Segura hablaba de que cuando alguien tiene pareja, hombre o mujer, lo de los besitos en la espalda con otra persona no va, lo dijo por Julián y yo ¡Claro! Me lanzó mi miradita (...) Todo porque, en estos días, yo lo agarré por la espalda y le di un besito aquí atrás (en el hombro), pero nada que ver”, aseguró Martha Isabel Bolaños.

“Solamente les digo una cosa: el que tiene rabo de paja no debería arrimarse a la candela ¡Solo les digo eso! Yo no voy a hablar porque no quiero perjudicar a nadie, pero el que tiene rabo de paja no debería arrimarse a la candela porque ya cuando yo salga de aquí es otra cosa”, concluyó Bolaños, a lo que Sebastián González agregó: “Yo sé por quién lo dices porque yo también sé”.

Por ahora, no se conoce una respuesta por parte de ‘La Segura’ a los comentarios de su antigua compañera en La casa de los famosos, programa al que le ha estado tirando varias indirectas.