Johanna Fadul contó que no estará ‘El final del paraíso 2‘ “aunque ya estaba negociada”

Desde hace tiempo se confirmó que Telemundo prepara una nueva temporada de El final del paraíso, la continuación de otra serie llamada Sin senos sí hay paraíso. Sin embargo, hay rumores que señalan problemas para la realización de esta segunda parte, al parecer, por el alto salario de algunos actores. Ante estos comentarios se pronunció Johanna Fadul, quien interpretó a Daniela Barrera en la historia, y confirmó las sospechas.

Johanna Fadul en su papel de Daniela Barrera, hija de 'La Diabla', las villanas de 'El final del paraíso'. Fotografía por: Instagram

¿Por qué Johanna Fadul no estará en ‘El final del paraíso 2’?

Según contó la actriz en charla con Lo sé todo, Gustavo Bolívar, creador de la serie, se comunicó con ella y le preguntó si estaba interesada en conformar el elenco de la nueva temporada. Y aunque le asombró esta propuesta, teniendo en cuenta el destino de su personaje en la historia, aceptó participar.

“Hablamos con Gustavo Bolívar porque él está escribiendo una nueva temporada. Le dije: ‘Me quemas, me vuelves un muñeco de cera, me suicido y no sé de dónde vas a volver a sacar a Daniela’ (...) Yo creo que sí la van a hacer, aunque seguramente no este año”, explicó.

Johanna Fadul también contó que se llevó una amarga sorpresa cuando, a punto de concretar su contrato para El final del paraíso 2, la llamaron de nuevo y le dijeron que ya no van a contar con ella. En cuanto al motivo de esta decisión, la bogotana de 38 años confirmó que algunos compañeros suyos están pidiendo salarios mucho más elevados de lo que la producción esperaba, por lo que habrían hecho varios cambios en el libreto.

“Muchos actores patearon la lonchera. Están pidiendo, creo, sumas ridículas que son impagables, sin el elenco creo que no se podrá hacer (...) Seguramente van a tener que reescribir muchas cosas y acomodar nuevamente la historia de muchos personajes (...) Y bueno, lo que es para uno, es para uno; pero yo ya estaba negociada”, concluyó.

Las actrices de ‘El final del paraíso’ que estarían cobrando una millonada

De acuerdo con el programa de entretenimiento Lo sé todo, Carmen Villalobos habría recibido la solicitud de Telemundo para continuar con El final del paraíso, pero el salario de la barranquillera tendría en problemas a la producción del seriado, pues es mucho más alto de lo que esperaban.

“Estaría cobrando, escúchame esto, la bobadita de 80.000 dólares por su actuación. Si usted hace la conversión a pesos colombianos, esto suma poco más de 310 millones ¡Y esa es su tarifa mensual!”, aseguró el presentador Ariel Osorio.

En el mencionado programa de televisión también afirmaron que aunque el personaje de Yésica Beltrán (‘La Diabla’) fue interpretado en El final del paraíso por Kimberly Reyes, Telemundo planeaba traer de regreso a Majida Issa, quien desempeñó ese mismo papel durante las tres temporadas de Sin senos sí hay paraíso, pero también habrían grandes diferencias económicas: “Parece que Majida habría cobrado la suma de 70.000 dólares (274 millones de pesos colombianos) por su participación, por volver a ponerse el cabello rojo, encarnar a ‘La Diabla’ y revivir este personaje”.