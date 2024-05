La petición que Alberto Linero no le cumplió a Omar Geles: “Triste experiencia”

Tras la muerte de Omar Geles, una gran cantidad de historias sobre el pasado del cantante salieron a la luz y Alberto Linero, locutor de Blu Radio y reconocido exsacerdote, fue el encargado de contar una de estas. Lo hizo, precisamente, en la emisora donde trabaja en las mañanas.

Omar Geles falleció en Valledupar el 21 de mayo. Fotografía por: Gobernación del Cesar

¿Qué contó Alberto Linero sobre Omar Geles?

De acuerdo con lo expuesto por el también escritor y conferencista de 55 años, el fallecido compositor siempre tuvo el deseo de hacer una canción juntos. Por esta razón, el músico le insistió en varias ocasiones.

“La última vez que hablé con él fue en Santa Marta, en playa Salguero. Me insistió en que organizara una de esas poesías que él sabía que yo escribía sobre mi experiencia de vida, y que la compartiera con él, porque él, con su genio musical, la iba a hacer una canción”, explicó en los micrófonos de Blu Radio.

Sin embargo, Alberto Linero dejó pasar el tiempo y este proyecto, a pesar de los deseos de Omar Geles, no prosperó. Por supuesto, el exsacerdote está arrepentido de esto.

“Esa manía que tenemos los seres humanos de procrastinar... No lo hice y ya hoy él no está (...) Tal vez es el miedo al fracaso, al perfeccionismo, y el no organizar bien el tiempo los que causan esta procrastinación y lo que hace que uno no actúe con celeridad”, agregó.

Michel Torres, cantante vallenato, fue otro de los artistas que estuvo detrás de la iniciativa de una canción entre Geles y Linero, por eso llamó a Alberto el día que Omar murió (21 de mayo de 2024) y le dijo: “¿Viste, bro? No somos dueños del destino y por eso no podemos dejar para mañana lo que hay que hacer hoy”.

Así fueron los últimos minutos de vida de Omar Geles

El famoso cantautor se encontraba jugando tenis el pasado martes, cuando sufrió un ataque al corazón. Así lo confirmó Fabel Galván, su conductor, quien fue una de las últimas personas que lo vio con vida y estuvo presente en este fatídico momento.

En entrevista con Noticias Caracol, Galván contó algunos detalles de lo que pasó aquella tarde que, según él, quedará grabada en su memoria: “Él se quedó parado en la mitad de la cancha y de un momento pegó un grito y cayó desmayado, cayó bocarriba. Hicimos todo lo posible para sacarlo al parqueadero del club campestre, para llevarlo a la clínica, y cuando llegamos los médicos nos dijeron que estaba infartado y que iban a tratar de reanimarlo”.

El colaborador de Omar Geles, quien aseguró que el cantante Osmar Pérez intentó auxiliar a su amigo y colega en esa situación, también expresó su tristeza.

“Él trató de revivirlo, le dio respiración boca a boca y puños en el pecho. Vomitó por la piscina, pero cuando llegamos a la clínica ya no había nada qué hacer (...) Se trató, pero ya fue inútil lastimosamente. Es algo que yo no le deseo a nadie, porque a pesar de que era mi patrón, él era como mi segundo padre. Éramos como uña y mugre. Pasábamos casi las 24 horas juntos y era una persona única, pues a pesar de que yo era su trabajador era muy respetuoso conmigo y me trataba como un ‘hijo’. Una persona como él muy pocas: buen amigo, hijo, padre y patrón. En ningún momento del día manifestó dolencia, yo lo vi bien y tranquilo”, concluyó Fabel Galván.