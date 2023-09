Imitador de ‘Yo me llamo’ se fue a los puños para resolver problema en el programa

Un nuevo capítulo de Yo me llamo llegó cargado de sorpresas para los televidentes, quienes fueron testigos de las nuevas presentaciones que brindaron en ‘el templo de la imitación’ los dobles de Miguel Bosé, Greeicy Rendón, Alci Acosta, Rosalía, Joan Sebastian, Celia Cruz, Joe Arroyo, Lucha Villa y Espinoza Paz.

Justamente fue este último concursante quien se llevó las miradas de la noche, luego de que el presentador Carlos Calero le diera la bienvenida de una manera muy particular:

“Nuestro siguiente participante se fue a los puños para lograr los agudos. Ojalá nadie haya salido lastimado en la escuela de Yo me llamo ¡Él es Espinoza Paz”.

Esta fue la terapia que desahogo que utilizó 'Yo me llamo Espinoza Paz' para superar sus problemas de interpretación Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

Fue entonces cuando se mostró el tradicional clip que resume el trabajo realizado por el imitador a lo largo de la semana. Allí, el émulo del artista mexicano dejó en evidencia la frustración que sintió en su última salida al ‘templo de la imitación’, pues no logró llegar a las notas más agudas.

“Me sentí horrible y lloré bastante (...) Tengo mucha impotencia porque no he podido demostrarle al jurado que yo soy Espinoza Paz y que tengo la voz para ser el mejor imitador de Colombia”, dijo enfurecido.

Posteriormente, una de las profesoras de la escuela de Yo me llamo le recomendó al doble de Espinoza Paz un ejercicio para desahogar su ira: el boxeo. Razón por la cual el cantante se puso los guantes y sacó a flote sus sentimientos, mientras golpeaba una tula: “¡Quiero ganar, quiero aprender y quiero ser Espinoza Paz! (...) Son miles de cosas las que pasan. Por ejemplo, vengo de ese bullying que me hacían al decirme ‘desafinado’, que no sabía cantar o que quién me creía para imitar a Espinoza”.

¿Cómo le fue al doble de Espinoza Paz en ‘Yo me llamo’?

Tras desahogar su ira e impotencia, el concursante llegó al ‘templo de la imitación’ con la canción Con otra en la cama. Contrario a su pasada presentación, recibió una gran cantidad de elogios del jurado, sobre todo por parte de Amparo Grisales, quien durante el show le envió calificativos como “¡es igualito!” y “¡es muy bueno!”.

“¡A mi me encanta porque físicamente eres igualito, el fraseo lo tienes pegado, la impronta y la tímbrica de Espinoza también. Él puede ser desafinado a veces, pero la interpretación es tan maravillosa que uno lo pasa, y así pasó contigo, si hubo algún error de afinación la presentación lo camufló”, aseguró ‘La diva de Colombia’.

César Escola compartió la opinión de su compañera: “Lo hiciste muy bien y se nota que lo estás estudiando mucho, y que le copias cada detalle. Eso me hace muy feliz, ver a un participante tan consagrado y entregado en su personaje”.

Para concluir una noche memorable, el doble de Espinoza Paz fue elegido como el mejor de la gala por Simphony, la inteligencia artificial que hace presencia en esta temporada de Yo me llamo, lo cual le permitió llevarse a casa un premio de cinco millones de pesos.