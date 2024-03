Esposa de ‘Bola 8′ envió mensaje a los televidentes de ‘LCDLF’ ¿Todo es actuado?

El actor Omar Murillo, mejor conocido como ‘Bola 8′, tuvo una fuerte pelea en días recientes con el influenciador ‘Alfredo Redes’. Esta no es la primera vez que ambos se enfrentan debido a sus problemas de convivencia en La casa de los famosos, por lo que se prometieron eliminarse el uno al otro.

Sin embargo, en el más reciente episodio del programa hubo un giro inesperado para la relación de ambos participantes, teniendo en cuenta que se reconciliaron por medio de una actividad en la que también lo hicieron otros de sus compañeros.

“Me sacas tú o te saco yo”, fue el juramento de 'Alfredo Redes' a 'Bola 8'. Fotografía por: RCN Televisión

El mensaje de la esposa de ‘Bola 8′ a los televidentes de ‘La casa de los famosos’

Luego de todas las críticas que recibió Omar Murillo en redes sociales, la cantante Koral Costa, su esposa, aprovechó la ocasión para contestar a algunos de estos comentarios.

“La gente pelea en redes, mientras ellos allá van y se piden disculpas, y se vuelven a tratar: Omar con Alfredo y Sandra con Isabella Santiago. Ellos saldrán del programa y seguirán siendo amigos, se van a saludar donde estén (...) No peleen por un programa porque son personas que ven ahí en una pantalla ¡Eso es un reality! (...) y si ahí no hay polémicas no es un reality y por eso ellos tienen que generarlas, pero ya por la noche están bailando y se están riendo“, aseguró la esposa de ‘Bola 8′.

Lo que no esperaba ‘La reina de la extravagancia’, como se hace llamar Koral Costa, es que su aclaración causara más dudas que respuestas, pues hubo televidentes de La casa de los famosos que le dieron su propia interpretación a esas palabras.

“¿Alguna otra duda de que todo es actuado?”, “así como cuando Nataly Umaña dijo que ‘Culotauro’ era ‘el cáncer de la casa’ y al otro día salió a recordarlo con cariño en ‘Buen Día Colombia’” y “no van a quedar de enemigos porque todo ahí es libreteado”, fueron algunos de los comentarios que recibió en redes sociales.

Esposa de ‘Bola 8′ también criticó a la producción de ‘La casa de los famosos’

En su cuenta de Instagram, la también actriz y creadora de contenido no dudó en despacharse contra algo que considera injusto en el reality show del RCN Televisión.

De acuerdo con Koral Costa, no considera adecuado que el canal se enfoque en mostrar las peleas y polémicas de los participantes, aun cuando está de acuerdo con que genera audiencia.

“Yo me pongo a ver que todos los participantes, no solo mi esposo, han hecho cosas muy lindas por los demás (...) pero solo muestran cuando tienen discusiones, problemas o pasa algo malo, pero las cosas lindas que ellos hacen adentro no aparecen en los capítulos y que deberían de mostrarse para darles valor”, concluyó la esposa de ‘Bola 8′, quien está en riesgo de eliminación.