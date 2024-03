‘Bola 8′ y ‘Alfredo Redes’ protagonizaron fuerte pelea: “Me sacas tú o te saco yo”

Omar Murillo, conocido como ‘Bola 8′, sorprendió a los televidentes de La casa de los famosos con un nuevo enfrentamiento. Esta vez su rival volvió a ser Alfredo Rodríguez, conocido como ‘Alfredo Redes’.

La razón que enfrentó a los concursantes del reality show de Vix y RCN Televisión dividió opiniones en redes sociales.

No es la primera vez que 'Bola 8' y 'Alfredo Redes' protagonizan un enfrentamiento en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: RCN Televisión

¿Por qué pelearon ‘Bola 8′ y ‘Alfredo Redes’?

Luego de un nuevo posicionamiento entre los 17 participantes que siguen en La casa de los famosos, las nominaciones pusieron las emociones a flor de piel. El creador de contenido, por ejemplo, se paró en frente del actor y le pidió que le dijera con sinceridad qué pensaba de él.

Fue entonces cuando Omar Murillo aprovechó la oportunidad y le dijo: “Tú sabes que siempre hablo de frente y no me titubea la boca para hablar. Yo creo que tú eres inconcluso en ciertas cosas. Yo sé que no te caigo bien, pero lo que sí quiero ver en ti es al verdadero Alfredo porque no he podido. Siento que, como estás aquí y estás allá, no he podido ver una verdad en ti. De hecho, creo que por eso no tienes la capacidad de mirarme a los ojos, ni siquiera en la casa“.

Estas palabras no sentaron bien en ‘Alfredo Redes’, quien contestó “pero no soy falso”, aun cuando no podía decir nada. No contento con esto, al salir del posicionamiento enfrentó de nuevo a ‘Bola 8′ y, en frente de sus compañeros, lo tildó de “payaso”.

Vea también: Luly Bossa dice que no recibió donación de Epa Colombia, pero la influenciadora la desmintió con pruebas

“Haz lo que mejor sabes hacer: hablar de Dios frente a todas las cámaras (…) Lo que eres un payaso, papi ¡Payaso! ¡Tarde o temprano vas a salir! Me sacas tú o yo te saco a ti, te lo dejo claro”, fue la advertencia que dejó el influenciador a su compañero en La casa de los famosos.

¿Qué participantes están nominados en ‘La casa de los famosos?

Aunque ‘Culotauro’, líder de la semana, puso en riesgo de eliminación a ‘Bola 8′, su jugada fue anulada por ‘El Jefe’, quien determinó que dicha decisión fue planeada previamente con otros compañeros, lo que haría parte de una estrategia y eso está prohibido. Por lo tanto, Omar Murillo se salvó y continúa una semana más en competencia.

Así entonces, los que están en riesgo de abandonar La casa de los famosos son Julián Trujillo, Nataly Umaña, Sandra Muñoz, Miguel Melfi, Juan David Zapata y Pantera.