Danilo, del equipo Alpha, reveló cuánta plata se ganó en el ‘Desafío XX’

De los 32 participantes que llegaron al Desafío XX, varios ya han tenido que abandonar la competencia. Entre los más recientes eliminados están Danilo y Acero, integrantes del Alpha y Beta.

En entrevista para CaracolTV.com los exparticipantes hablaron de los motivos que los llevaron a la eliminación. El ex Alpha afirmó: “La voluntad de Dios ante todo, di lo mejor y me voy contento, muy feliz”. Por su parte, la exintegrante de Beta aseguró: “me voy con mucho dolor porque todavía no me quería ir, la verdad, estaba muy segura que me iba a quedar... traté de darle mucho manejo y equilibrio a la calma, pero tuve algo en contra”.

¿Quién es Danilo, exparticipante del ‘Desafío XX’?

Además de su desempeño en el Desafío 20 años, Danilo se caracterizó por su inspiradora historia de vida, por lo que ha sido considerado como todo un guerrero. Desde que era muy joven, se enfrentó a las calles en Ibagué, su ciudad natal. También ha sido vendedor ambulante de tintos y sándwiches junto con su mamá.

“Soy fisicoculturista natural, sin químicos, y a lo que dé mi cuerpo. Empecé haciendo calistenia y quería ser como mi hermano Jonatan que es muy musculoso y yo dije, quiero ser como él”, contó el exparticipante en entrevista con La Red.

¿Cuánto dinero ganó Danilo en el ‘Desafío 2024′?

El participante salió eliminado el pasado 19 de abril luego de un intenso ‘Desafío a muerte’ contra Marlon, Hércules y Campanita. El exintegrante de Alpha fue el único de los cuatros que no logró cumplir con los requisitos de la prueba, por lo que quedó fuera del reality.

El exparticipante habló sobre sus nuevos proyectos: “seguiré con el emprendimiento con mi madre. Gracias a Dios mi mamá y yo somos un equipo, vendemos tinto, café en leche, sándwich muy delicioso por todas las calles de Ibagué, caminamos mucho y se vende más que todo de noche”.

De la misma manera, reveló cuánto dinero se llevó gracias a su participación en el concurso. Con los 11 millones 20 mil pesos, Danielo invertirá en crear un espacio físico para montar su local junto a su mamá: “con ayuda de Dios vamos a tener un punto en todo el centro de Ibagué, queremos un punto bien puesto, bien bacano”.

En redes sociales, sus seguidores le han dejado múltiples mensajes felicitándolo por su ejemplo de superación: “qué mensaje tan poderoso que dejas sobre los padres. Eres un verdadero súper humano, muchas bendiciones”, “este chico puede llegar muy lejos”, “el que ayuda a los padres, el amor y la bendición de Dios nunca le faltará. Te fuiste Danilo, pero te esperan cosas mejores”, “eres un ser humano hermoso, Dios te bendiga”.