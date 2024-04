Participante del ‘Desafío XX’ renunció. ¿Qué le pasó?: “intenté todo”

Cada noche, el Desafío 2024 se vuelve más emocionante. Algunos de los participantes de los cuatro equipos han protagonizado fuertes discusiones por los desacuerdos que han tenido dentro de la ‘Ciudadela’.

Te puede interesar: Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box 2023′ dijo qué piensa de Beba. ¿Se parecen?

Desafío 2024. Fotografía por: Archivo Particular

Los televidentes ya definieron a quiénes consideran los más débiles y quiénes son los más fuertes y los que más se han destacado en los boxes por sus habilidades y destrezas fpisicas.

¿Qué le pasó a Gamboa?

En el más reciente capítulo del reality de Caracol Televisión se vivió un sorpresivo momento. Debido a una enfermedad de Gamboa, los integrantes del equipo Omega no pudieron participar en la prueba de sentencia y servicios.

Se trata de un vértigo que viene padeciendo desde hace un tiempo y por el que, le fue imposible competir. Cuando llegaron al box donde se desarrollaría la prueba, los demás compañeros de Gamboa le informaron a Andrea que Gamboa no podía competir, no solo por la mencionada enfermedad, sino también por una lesión que sufrió.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

No obstante, no hubo un reporte médico que le generara una incapacidad, por lo que el equipo Omega no pudo participar en la prueba. “Gamboa, no tenemos reporte del departamento médico y cuando no aparece ningún nombre quiere decir que todos están aptos para saltar a la pista (...) la instrucción de la prueba es clara, dos hombres y dos mujeres, si ustedes no están completos quedan fuera de la prueba”, le dijo Andrea Serna, a lo que la participante le respondió: “tengo un vértigo severo, y pues los síntomas están, no puedo competir”.

Gamboa renunció al ‘Desafío 2024′

Una vez el equipo regresó a la casa, la participante le manifestó a sus compañeros su deseo de retirarse del programa, teniendo en cuenta que no se encuentra en las mejores condiciones y no quiere perjudicarlos en las demás pruebas.

“Muchachos, ya ustedes saben la situación que tengo. Intenté todo y no quiero perjudicarlos más, me voy del programa, ya me voy para mi casa. Entonces para que sepan que los dejo y oficialmente renuncio”, dijo.

Vea también: Bajo las sábanas. Pillaron a dos participantes de Beta del Desafío muy románticos

En redes sociales, los televidentes y usuarios han dejado sus opiniones al respecto: “¿Se queda Omega con una sola mujer o vuelve Lina?”, “este año los competidores están muy malos”, “yo creo que ella debió de hablar antes de la competencia, allí perjudicó a todo el equipo, y creo que la opción más sensata es abandonar la competencia por su salud y por su equipo”, “no entiendo qué hace compitiendo si sufre de vértigo, se equivocó de programa”.