‘Beba’ fue expulsada del ‘Desafío 2024′: explicación, reacciones, memes y más

Valerie de la Cruz, conocida popularmente como ‘Beba’, se convirtió en la primera participante expulsada del Desafío 2024. La decisión se confirmó en el capítulo 20, transmitido el pasado 26 de abril, cuando se le notificó a la participante que debía abandonar la competencia.

“La sanción para Valerie es la expulsión del programa”, comentó Andrea Serna, presentadora del reality show de Caracol Televisión, tras lo cual la concursante respondió aliviada con un: “¡Gracias!”.

¿Por qué 'Beba' se mostró tranquila tras su salida del programa? Te contamos. Fotografía por: Caracol TV

¿Por qué echaron a ‘Beba’ del ‘Desafío 2024′?

Tal y como se informó en su momento, la joven cometió una falta grave en medio de una impulsiva reacción, entre estas desacatar el castigo impuesto por el equipo Beta y quitarse el chaleco que le fue puesto al ser una de las nominadas de la semana.

“’Beba’ rompió varias reglas, pues no solo abandonó Playa Baja y cruzó los límites del territorio, sino que se soltó el chaleco y se quitó los guantes, entre muchas otras más”, explicó Andrea Serna, luego de ser interrumpida por la barranquillera en varias ocasiones.

Te puede interesar: Lina Tejeiro explotó por rumores de romance con Alejandro Estrada, ex de Nataly Umaña ¡Dejó picante mensaje!

Es clave mencionar que la expulsión de Valerie de la Cruz fue producto de que, a pesar de ser obligada a usar unos guantes de boxeo durante 24 horas, como resultado de la derrota de Alpha en el ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’, se quitó estos elementos y salió con maleta en mano de la carpa donde debía pasar la noche, tras sostener una discusión con varios miembros de su equipo.

“Les voy a dar el gusto ¡Me mamé de todos!”, dijo ‘Beba’, antes de irse a la casa de su equipo y acostarse a dormir en una de las camas, aunque no podía.

Así reaccionó ‘Beba’ a su expulsión en el ‘Desafío 2024′

La primera opinión que se conoció al respecto fue la de Valerie de la Cruz, quien intentó explicar la razón de su decisión en varias ocasiones, según ella, con la intención de dar a conocer su postura y no de justificarla, pues advirtió que ya no quería estar más en el programa.

“¿Será posible que yo pueda expresarme?, porque siento que toda la situación es como para acorralarme, o sea, me parece que me están cayendo de una manera... Yo ni siquiera quiero estar aquí ya”, comentó en una primera ocasión.

Puedes leer también: “Se enamoró sola”, Carla Giraldo no tuvo piedad al hablar de Diana Ángel y Culotauro

Antes de despedirse de sus compañeros y rivales en el Desafío 2024, ‘Beba’ dejó en claro que, a pesar de ser expulsada, ella quería retirarse voluntariamente y por eso su comportamiento la noche anterior: “Mi salud física, mi estabilidad emocional y mi paz mental no vale nada de esto: ni que sea el mejor programa, ni la competencia, ni el premio. De verdad que yo ya no quería estar aquí hoy porque, realmente, lo que quise fue ir a decirles: ‘No quiero estar más en la competencia y me voy’”.

Memes de la expulsión de ‘Beba’ del ‘Desafío 2024′

Como era de esperarse, los fanáticos del programa se volcaron a redes sociales como X (antes Twitter) para expresar su opinión y, por supuesto, compartir divertidos memes por los que el nombre de la participante y del concurso se convirtieron en dos de las tendencias más comentadas de la noche.