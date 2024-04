Carla Giraldo no tuvo piedad al hablar de Diana Ángel y Culotauro: “Se enamoró sola”

Camilo Díaz, mejor conocido como ‘Culotauro’, regresó a La casa de los famosos este 25 de abril, visitó a sus compañeros y dejó un mensaje especial a Diana Ángel. Por lo que cientos de opiniones se conocieron sobre la controvertida relación entre ambos participantes, incluida la de Carla Giraldo.

La pareja formada por Diana Ángel y Culotauro se ha robado las miradas en la Casa de los Famosos Colombia Fotografía por: Redes sociales

¿Qué dijo Carla Giraldo sobre la relación de ‘Culotauro’ y Diana Ángel?

En medio de su visita a Buen Día Colombia, a la presentadora le preguntaron por su opinión sobre la relación que tuvo la actriz, quien también es su amiga, con el joven comediante.

“Yo creo que Diana se enamoró sola, de un hombre que la hace reír, es muy divertido porque ‘Culotauro’ si es algo es un hombre muy divertido, es muy rápido y tiene un humor finísimo. Entonces a qué mujer no le gusta que la hagan reír, por Dios. Más allá en ese encierro llega este hombre y siempre la hace reír. A Diana le fascina eso en la vida, sonreír, el cambiar su humor por felicidad. Él hace teatro, entonces yo creo que él tuvo muchos puntos a favor para que ella se enamorara y el que se enamora pierde”, comentó Carla Giraldo.

Las palabras de la antioqueña dividieron opiniones entre el público, pues hubo quienes compartieron su postura, mientras que otros la criticaron por lo que consideran como un desacierto.

‘Culotauro’ y Diana Ángel cerraron las puertas a una relación fuera de LCDLF

En una charla con la revista Vea, le preguntamos a Camilo Díaz sobre su supuesto futuro con Diana Ángel, cuando saliera del reality show del canal RCN. Fue entonces cuando confirmó lo que muchos pensaban:

“Con ella fui muy claro, así como con todo el mundo. Y es que, incluso, antes de entrar al programa les advertí que iba despechado y cascado del mango. Además, una vez me di cuenta que pasamos de la amistad al coqueteo y las miradas, y aun cuando yo estaba sorprendido de que eso pasara con alguien a quien admiro, sabía y tenía en claro que nada iba a trascender más allá de una amistad”.

Al igual que ‘Culotauro’, Diana Ángel también dejó en claro que no espera tener una relación fuera de La casa de los famosos. Así lo admitió en días pasados, durante una charla con Miguel Melfi.

“El tema de estar juntos es que, nosotros lo hablamos y lo concertamos y para mí no era una prioridad, no lo he contemplado ni ante sin ahora y creo que no lo haré porque siento que hay cosas que yo si quiero hacer libre y tranquila para poderme mostrar como soy y no hacer algo a escondidas o con miedo”, concluyó Diana Ángel.