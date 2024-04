Él es el novio de Beba, del ‘Desafío XX’: ya la empezó a defender de las críticas

Valerie de la Cruz Millán, mejor conocida como Beba, es una de las 32 participantes del Desafío XX y, quizá, es la que mayor cantidad de críticas ha recibido en apenas cuatro episodios que van del reality show de Caracol Televisión.

Aunque la barranquillera de 25 años, modelo y artista de profesión, permanece alejada de los medios y las redes sociales mientras está en competencia, tiene un novio que la respalda, recibe y responde a los comentarios en su contra.

¿Quién es el novio de Beba, participante del ‘Desafío XX′?

Su nombre es Andrés Gómez y, así como su novia Valerie, es un apasionado por el deporte y las actividades físicas. Sin embargo, hace cuatro meses, aproximadamente, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en la columna y por eso se vio obligado a parar con sus exigentes rutinas.

Te puede interesar: Carolina Soto, de ‘Día a Día’, alertó por preocupante situación que atraviesa

En cuanto a la profesión del novio de Beba, a través de su cuenta de Instagram se describe como trader, es decir, obtiene rentabilidad al efectuar operaciones de compra y venta de activos en los mercados financieros y bursátiles. Además, ofrece servicios para quienes quieran instruirse en este campo.

Y aunque suele dejar en claro que está muy enamorado de su novia, en redes sociales le llueven admiradoras y elogios por las fotos que allí publica.

Novio de Beba la defendió de las críticas por el ‘Desafío XX′

A través de su cuenta de Instagram, Andrés Gómez se pronunció ante los comentarios negativos que ha recibido su pareja, no solo por parte de los televidentes sino también de sus compañeros, quienes la cuestionaron por su rendimiento en una reciente prueba:

“Cómo van todos aquí. Ando reflexionando un poquito sobre situaciones que están pasando en la actualidad. Para los que no saben, mi novia está en el ‘Desafío’ y la amo con todo mi corazón; es una de las cosas más lindas que tengo, después de Dios. Me he dado cuenta de que la gente tiene mucho odio, implantado por una sociedad, por una televisión que muchas veces no es real y que hace que las personas se comporten como ellos quieren, y caen como en la trampa de eso”.

No te pierdas: Andrea Serna mostró la casa del ‘Desafío 2024′ donde vive junto a Mafe Aristizábal

“Yo he aprendido en la vida que, si a mí no me piden una opinión sobre algo, simplemente no digo nada y que no me creo el juez que está viendo qué hace mal la otra persona para criticarlo. Entonces, les dejo eso por ahí: mucha paz, mucho amor de Dios y que Él reine en su corazón para que les dé, quizás, un poquito más de luz en las opiniones”, concluyó el novio de Beba, quien recibió el apoyo de sus seguidores y los de su pareja.