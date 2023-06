¿Qué canción de RBD eres, según tu signo zodiacal?

Medellín se prepara para recibir en el mes de noviembre a todos los seguidores de Rebelde, la agrupación mexicana que conquistó el corazón de millones de personas en la década de los 2000.

En esta oportunidad, te contamos cuál es la canción que te identifica teniendo en cuenta el signo zodiacal al que perteneces. ¡No te lo pierdas!

A meses de que RBD llegue a nuestro país, la novela que los hizo famosos regresa a la televisión colombiana. No te la pierdas. Fotografía por: Rebelde - RBD

¿Qué canción soy de RBD según mi signo zodiacal?

Aries

Bésame sin miedo: por lo general, a los aries no les da pena demostrar sus sentimientos. Tienen claro que deben amar para ser amados.

Tauro

Aún hay algo: en los temas del amor, los representados bajo el signo del toro son un poco cursis, a pesar de que en ocasiones sus relaciones no salen como las planean. Tienen la capacidad de decirle adiós y olvidar muy fácil.

Géminis

Este corazón: los geminianos del zodiaco son un poco melancólicos cuando se encuentran de pelea con su pareja. A pesar del dolor que pueden llegar a tener en una relación, suelen recuperarse rápido.

Cáncer

Inalcanzable: no temen a recibir un no como respuesta; cuando algo se proponen no dudan en alcanzarlo, a si parezca un propósito inalcanzable.

Leo

Sálvame: A pesar de que vives al máximo cada día, eres el rey o la reina del drama. En los temas del amor, no dudas en entregarlo todo.

Virgo

Celestial: los virgos se caracterizan por amar locamente. Cuando entablan una relación, tienen claro que deben dar lo mejor de sí mismos para que las cosas funcionen de manera correcta.

Libra

Ser o parecer: son individuos que no manejan una doble personalidad. Les agrada ser libres, concretos y alegres, a pesar de que pueda causar molestias en su entorno.

Escorpio

Fuego: los escorpiones del zodiaco se caracterizan por darlo todo en sus relaciones sentimentales. Les gusta sentir que su pareja se siente muy bien al estar con ellos.

Sagitario

Tras de mí: los nacidos bajo este signo viven al máximo el presente, no temen a demostrar sus sentimientos en público, pues tienen claro que su pareja merece lo mejor.

Capricornio

Rebelde: los nacidos bajo este signo del zodiaco se caracterizan por su espíritu aventurero. Son personas que tienen claro las cosas que les gusta y que no, por lo que nadie puede influenciar sobre ellos.

Acuario

Otro día que va: este signo que tiene como elemento principal el aire tiene la capacidad de olvidar muy rápido. ¡Ojo! Perdona, pero nunca olvida; de manera que, debes ser muy cauteloso con los nacidos bajo este signo.

Piscis

Qué hay detrás: son investigadores por naturaleza, no les gustan las mentiras. Son personas que se caracterizan por ser fieles, directas y concretas.