¿Karol G y Feid llegarán al altar? Vieira Vidente lo revela con base en las cartas

Tal parece que Anuel se encuentra arrepentido y desea recuperar el corazón de Karol G, cantante con quien sostuvo un intenso noviazgo por cerca de dos años. Sin embargo, hoy se especula que ‘La Bichota’ podría estar en una relación con el cantante de música urbana Feid.

Durante las últimas semanas, el puertorriqueño, a través de sus redes sociales, no ha dudado en enviarle una que otra indirecta a la intérprete de Mañana será bonito y a quien podría ser su novio, en las que, de manera explícita, le pide una segunda oportunidad. ¿Logrará la expareja de Yailin alcanzar su cometido?

Tras la polémica generada en redes sociales, la tarotista Vieira Vidente, a petición de sus seguidores, no lo pensó más y decidió barajar sus cartas para analizar si en el futuro los artistas se darán una segunda oportunidad.

Vieira Vidente habló de la relación de Karol G y Feid

“¡Wow, Dios de la vida! Durante los próximos meses, la colombiana estará en el ojo del huracán debido a los malos comentarios que se generarán (…) Ella sufrirá una fuerte traición por parte de Anuel AA, pues el cantante revelará muchos secretos”, afirmó Vieira Vidente con base en las cartas.

En medio de su lectura, la dominicana señaló que la intérprete de Tus gafitas a pesar de que se encuentra sosteniendo una relación con Feid, no ha podido olvidar a Anuel.

“Ella se encuentra pasando por el mejor momento de su vida, ha logrado alcanzar el éxito profesional con el que tanto soñó de joven (…) No siento y no veo que La Bichota se case o quede en embarazo de Feid, ellos se quieren, pero no estarán por mucho tiempo”, reveló en medio de su interpretación.

Minutos antes de culminar con la lectura, Vieira Vidente reveló que a pesar de que Karol G terminará su noviazgo con Feid, por ningún motivo regresará con Anuel AA, pues tendrá muy presente todas las cosas que ha hecho el cantante en su contra.