Piqué por Clara Chía: “No hay amor”, dice famoso vidente

Aunque Shakira y Piqué se separaron hace casi un año, todo el proceso de su ruptura, el nuevo amor del exfutbolista con Clara Chía, de 24 años, los exitosos lanzamientos de la barranquillera con indirectas al padre de sus hijos y las nuevas andanzas de este con su novia le siguen interesando al mundo entero.

El experto dice que Piqué no hará grandes cosas por mucho tiempo, porque Shakira era quien le daba suerte y luz. Fotografía por: Instagram

El Niño prodigio, astrólogo y vidente, famoso por sus predicciones acerca de los famosos, se ha ocupado hace mucho tiempo por el pasado, el presente y el futuro de la cantante, “siempre lo dije, que Shakira y Piqué se iban a separar, que no los veía a los dos juntos, algo muy lamentable por los niños. Siempre decía, ‘quiero que esa predicción no se cumpla’. Un año atrás le pronostiqué todo el dinero que ha hecho con esta canción, veo una unión y fue lo de Bizarrap”, dijo para People en español.

El experto, famoso también por su podcast Tu destino, se refirió también a los verdaderos sentimientos que Piqué tiene por Clara Chía, la tercera en discordia en su relación con Shakira. ¨Los dos son Acuario, a él le gustan las acuarianas. Mucho compromiso, no hay amor, él se siente muy comprometido con ella. Mi ser me comienza a hablar y la energía que siento es de compromiso, eso es un poquito peligroso, él se siente muy comprometido, con ella, con la familia, con mucha pena”.

¿Cuándo dirá la verdad Clara Chía?

El Niño prodigio soltó una verdadera bomba, porque al consultar las cartas de Clara Chía, se dio cuenta de la existencia de otra persona. “Ustedes la ven calladita, pero tiene lo de ella también. A ella le pintan no un Gerard Piqué, le pintan otro más y es joven. Hay un hombre joven en su camino, pero hay otra relación, ya sea que haya tenido otro novio, es persona sigue ahí como en la vida de ella. Hay algo oscuro detrás de ella, que algún día se sabrá, puede ser que digan de embarazo, que digan lo que sea, pero esa pareja no va a ningún lado, veo aquí la torre”.

¿Piqué ya puso sus ojos en alguien más?

Aunque Piqué pasea su amor por el mundo, El Niño prodigio afirmó que, según las cartas, no pasará mucho tiempo para que se sepa de su nuevo interés amoroso. “Me dice el espíritu que va a estar con una mujer rubia, de otra raza, puede ser española, de Europa, la veo rubia, alta, muy bonita y elegante, no sé si tiene algo que ver con el modelaje, de ahí puede venir la discordia entre ellos dos”. En cuanto a la suerte del barcelonés, los augurios no son tan buenos, pues perdió ‘su amuleto’. “Van a pasar los años, y Gerard Piqué no se va a ver haciendo como esta gran cosa, porque la suerte y la luz se la daba ella. Shakira le daba mucha suerte, evolución, se le abrían muchas puertas a él gracias a ella”.