¿Peso Pluma podría ser secuestrado? Esto dijo Mhoni Vidente sobre las amenazas

Esta semana los medios de comunicación reportaron que Peso Pluma estaba amenazado en Tijuana, donde el 14 de octubre tiene programado un concierto. En medio de las investigaciones que adelantan las autoridades, y de las decisiones que pueda tomar el equipo del músico acerca de esa presentación, Mhoni Vidente hizo advertencia sobre la seguridad del cantante.

“Viene una tragedia muy importante en el ambiente grupero, que viene siendo en cuestiones de un atentado, qué triste, aquí les vamos a decir quién va a ser, es Christian Nodal, Peso Pluma o alguien del Grupo Frontera, que traen una energía oscura detrás de ellos o un ave oscura en cuestiones de que les quieren hacer algo, puede ser un atentado o un secuestro”, dijo al respecto la cubana.

“Ya saben que el tema de las envidias es muy complicado, cuando te va muy bien en la vida, sobran las envidias, el mal de ojo. Si tú eres el amigo de alguien, eres el enemigo del otro, más que todo en cuestiones de la mafia, y esas personas se tienen que cuidar en cuestiones de tragedias de avionazos, de atentados y -sobre todo- hacer cosas positivas, sobre todo Peso Pluma, que la está rompiendo en todos los sentidos”, concluyó.

Así fueron las amenazas de muerte a Peso Pluma en Tijuana

Hassan Emilio Kabande Laija, conocido nombre artístico de Peso Pluma, se ha convertido en una de las figuras de la música mexicana más populares del mundo. La canción Ella baila sola, en colaboración con Eslabón Armado, hizo que su carrera se catapultara.

A través de letreros que fueron puestos en diferentes zonas de Tijuana, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, individuos no identificados aseguraron que, si el cantante se presentaba en ese territorio en octubre, como lo tiene agendado, tendría que atenerse a las consecuencias.

“Esto va para ti Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación. Esto por irrespetuoso y lengua suelta”, se lee en el mensaje amenazante firmado por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“A mí me corresponde proteger a la ciudadanía tijuanense y por lo mismo en los próximos días vamos a determinar si se lleva a cabo el concierto o no (...) En razón de cómo se vaya moviendo la investigación de aquí a que sea el concierto, tomaremos la decisión de permitirlo o no, por seguridad del artista y de los tijuanenses”, comentó sobre la situación la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, ante la prensa local.

El concierto programado para el 14 de octubre en esa ciudad se desarrollaría en el Estadio Caliente, y hace parte de la gira Doble P México Tour del joven artista.