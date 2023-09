Peso Pluma fue amenazado de muerte ¿cantará en Tijuana?

Hassan Emilio Kabande Laija, reconocido popularmente por su nombre artístico de Peso Pluma, se ha convertido en una de las figuras de la música mexicana más populares del mundo. La canción Ella baila sola, en colaboración con Eslabón Armado, hizo que su carrera se catapultara. Recientemente, el cantante se vio envuelto en noticias no tan positivas, pues fue víctima de amenazas de muerte.

A través de letreros que fueron puestos en diferentes zonas de Tijuana, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, delincuentes aseguraron que, si el cantante se presentaba en ese territorio, en octubre, como lo tiene agendado, tendría que atenerse a las consecuencias.

Te puede interesar: Acabó orden de restricción de Clara Chía sobre Jordi Martin: el paparazzi vuelve

“Esto va para ti Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación. Esto por irrespetuoso y lengua suelta”, se lee en el mensaje amenazante de grupos al margen de la ley.

“A mí me corresponde proteger a la ciudadanía tijuanense y por lo mismo en los próximos días vamos a determinar si se lleva a cabo el concierto o no (...) En razón de cómo se vaya moviendo la investigación de aquí a que sea el concierto, tomaremos la decisión de permitirlo o no, por seguridad del artista y de los tijuanenses”, comentó sobre la situación la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, ante la prensa local.

El concierto programado para el 14 de octubre en esa ciudad se desarrollaría en el Estadio Caliente, y hace parte de la gira Doble P México Tour del joven artista.

Peso Pluma y su presentación en los VMAs

En la noche del 12 de septiembre, Peso Pluma hizo su primera aparición en una gala de los MTV Video Music Awards. El mexicano presentó su canción Lady Gaga, vestido totalmente de negro, comenzó su actuación con un grupo de violinistas que tocaron un fragmento de “Otoño” de la obra “Las cuatro estaciones” de Vivaldi.

También puedes leer: Video: fanática confundió a Sebastián Yatra con Manuel Turizo

El sonido de los violines mutó y dio inicio a la canción que el doble P había preparado para la especial noche. El músico, a pesar de no llevarse ninguno de los galardones a los que estaba nominado, puso a quienes estaban en el auditorio de la ceremonia a hablar de México y sus corridos tumbados. Medios de comunicación internacionales calificaron la presentación de Hassan Emilio Kabande Laija como histórica.