Mary Méndez enfureció contra quienes usan su imagen en publicidad falsa

A través de sus redes sociales, Mary Méndez, presentadora de La Red, denunció que un perfil de redes sociales dedicado a la venta de ropa deportiva estaba usando su imagen para promocionar unas pastillas que, supuestamente, ayudan a adelgazar. Las personas que usaron sin permiso fotos de Mary aseguraban que, tras la compra de aquella sustancia, la entrega se haría de manera inmediata.

“¿Perdón? Les exijo que esta falsa publicidad sea retirada de inmediato de sus redes sociales y de cualquier medio de comunicación impreso o hablado haciendo falso uso de mi imagen”, redactó al lado de una captura de pantalla en la que se ve el anuncio.

Es de desatacar que Mary Méndez, además de ser una de las presentadoras más populares de la televisión colombiana, ha dedicado su vida a temas de salud. Es activista de temas relacionados al ejercicio a la buena alimentación. Tan así que, de hecho, Mary tiene su propia marca de productos alimenticios.

Te puede interesar: Daniela Álvarez asustó a sus seguidores por su salud: “pido a Dios más fuerza”

Mary, además, tiene espacios en sus redes sociales en los que habla de la forma en la que ha llegado a su peso ideal. Así mismo, ha contestado comentarios que aseguran que su figura se la debe a su genética o a cirugías.

“En estos días he leído tantos comentarios de que lo mío es genética, que eres flaquita y puedes comer lo que tú quieras ¿Perdón? (...) Voy a contar una cosa, llegué a pesar hasta 62 kilos, hoy en día peso 50, entonces esto no es tema de genética. Hay que joderse”, le contestó, a principios de septiembre, a un internauta que cuestionó sus métodos.

“En esa época, porque fue hace muchos años, 62 kilos eran normales, no estaba en ningún momento, ni se me pasaba por la cabeza pensar en el peso ni en nada, solo lo digo como un punto de referencia”, añadió.

Mary Méndez enfureció en redes por alguien que usó su imagen para publicidad falsa Fotografía por: Archivo Particular

Mary Méndez sufrió de anorexia

La presentadora samaria ha sido muy directa a la hora de hablar acerca de su alimentación y peso. En 2013 se refirió a este tema y contó que cuando vivía en South Beach y trabajaba como administradora de varias boutiques, trabajo donde le iba muy bien económicamente, llegó a pesar 46 kilos y le diagnosticaron un trastorno alimenticio.

“Empecé a extrañar a mi familia, cuando me di cuenta de que me estaba perdiendo los momentos más importantes con ellos. Eso me ponía mal y empecé a enfermarme (...) No me daba cuenta de lo que tenía, pues todas lucíamos iguales; pero empecé a sufrir ataques de pánico, mi cabeza se ponía fría y sentía que no estaba bien, que tenía que irme de allá. Me había vuelto anoréxica”, le confesó a Elenco.

También puedes leer: Alejandra Giraldo: edad, esposo, mascotas y más sobre la presentadora de Caracol

“Cuando llegué a Colombia, mi mamá no quería mostrarme delante de sus amigas; luché mucho contra esa enfermedad. Mi mamá y mis hermanas siempre han sido mi soporte. Comenzó entonces la lucha para que comiera, pues comía un pastelito y con eso me bastaba hasta el otro día. Estuve en manos de un psiquiatra cubano en Barranquilla; me ayudó muchísimo, me medicó. A los dos meses ya me quería ir para Bogotá”, continuó.

Desde que se recuperó de la anorexia, le contó al medio, hizo una especie de pacto con ella misma. Se prometió nunca más volver a hacerle daño a su cuerpo. Gracias a esta decisión entró al mundo de la buena alimentación y el ejercicio.