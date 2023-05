Justin Bieber va a ser papá, pero no olvida a Selena Gomez, dice Mhoni Vidente

Cuando Justin Bieber tenía 15 años, el actor Stephen Baldwin le presentó a su hija Hailey, que era dos años menor que él. En 2010, el canadiense comenzó una relación romántica con Selena Gomez, un romance que los fanáticos adoraban, pero el noviazgo entre el intérprete de Sorry y la protagonista de Wizards of Waverly Place finalizó en 2014, aunque ya se rumoraba que entre el cantante y la modelo, sobrina de Alec Baldwin podría haber algo más que una amistad. Ellos no afirmaban ni desmentían nada, pero en 2016 ya era imposible ocultarlo y lo oficializaron subiendo una fotografía a sus redes donde aparecían besándose. Todo indicaba que Justin y Hailey estaban muy bien en su noviazgo, pero intempestivamente su relación terminó. La causa fue la nueva oportunidad de Bieber y Selena estaban dándose, pues parecía que, a pesar de todo, estaban destinados a estar juntos. Pero todo volvió a fallar en mayo del 2018, y el cantautor retomó su relación con Hailey Baldwin donde la había dejado.

Justin y Hailey se conocieron siendo adolescentes. Fotografía por: Getty Images

Hailey, nacida en Arizona, soportó los ataques de los fanáticos del romance entre su novio y Selena y se convirtió en el apoyo del canadiense, quien sufría de depresión. Se casaron en Nueva York, por lo civil, en septiembre en 2018 y el 30 de septiembre de 2019 celebraron su matrimonio religioso, en el hotel Montego Palmetto Bluff, en Carolina del Sur. La pareja ha vivido durante este tiempo entre rumores de embarazo y el final de su relación.

El verdadero amor de Justin Bieber, según Mhoni Vidente

“El que va a ser papá es Justin Bieber”, dijo Mhoni Vidente en uno de sus más recientes videos de Youtube. La cubana dijo que el embarazo de Hailey Bieber no había ocurrido antes “porque no le había pegado”. La experta sorprendió con la revelación del estado actual del matrimonio, “no está bien con Hailey, pero ella lo quiere pescar a fuerzas, él ya se quiere ir”. Respecto al verdadero sentimiento del artista de 29 años, la astróloga también aseguró, “él no ha estado con nadie en verdad, sólo con Selena Gomez, es el amor de su vida, son de esos amores trágicos, que se separan, con muchos problemas, a ella le quitan el riñón, él entra a las drogas…”. Al ser interrogada sobre, si en el futuro ve un posible reencuentro amoroso entre Selena y Justin, no fue muy optimista, “pronto, no”, sin embargo, dejó abierta una posibilidad, “en unos 20 años”, como Jennifer López y Ben Affleck.

