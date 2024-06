Carmen Villalobos quedará embarazada. Así reaccionó al presagio del Niño Prodigio

Tras su separación de Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos inició un romance con Frederik Oldenburg, un periodista y presentador deportivo oriundo de Venezuela, de quien se ha mostrado muy enamorada a través de sus redes sociales.

Carmen Villalobos, Frederik Oldenburg Fotografía por: Instagram @cvillaloboss

La actriz, quien también triunfa en países como México y Estados Unidos, hace parte de la cadena televisiva Telemundo, donde actualmente se desempeña como presentadora del programa Top Chef Vip.

¿Carmen Villalobos quedará embarazada?

Esta semana, el astrólogo conocido como el Niño prodigio, visitó el estudio de Top Chef Vip y puso nerviosa a Carmen luego de predecir que podría quedar en embarazo.

El tema surgió luego de varios rumores que ha surgido en redes sociales donde afirman que, supuestamente, la actriz está en la dulce espera de su primer hijo con Frederik.

El astrólogo indagó sobre el signo de la presentadora del reality culinario y para su sorpresa, le habló de la maternidad. “Eres Cáncer, todo lo que tiene que ver con maternidad”, inmediatamente, la actriz sonrió y respondió: “qué cosas, que no. De pronto, en su momento”.

“Yo amo la familia. Sin necesidad de estar (embarazada) yo soy súper maternal. A todo el mundo lo trato como mis hijos”, agregó un poco nerviosa.

En redes sociales los internautas no han parado de comentar al respecto, afirmando que sería bueno que la actriz tuviera su primer hijo: “Carmen Villalobos me da la impresión de que ella va a ser mamá. Sus cambios físicos han cambiado y mucho”, “se puso nerviosa”, “yo creo que ella quiere, pero tiene miedo”, lo desea, pero no sabe cómo aceptarlo”, “tal vez le da miedo al cambio”, “ella dijo que quiere ser una mamá presente y ella dijo que le da miedo traer a un bebé al mundo como está esta sociedad”.

¿Por qué Carmen Villalobos no tuvo hijos con Sebastián Caicedo?

La actriz y presentadora sostuvo una relación de más de una década con Sebastián Caicedo; sin embargo, nunca fueron padres. En una oportunidad, el actor reveló la razón. “Yo siempre quise tener hijos. Con mi expareja una vez nos lo planteamos, pero nos dimos cuenta de que no era el momento por el trabajo. Siempre lo íbamos postergando. No se dio. La verdad, hasta mejor que no haya pasado porque no seguimos juntos. Al final, los hijos son lo que sufren. Dios es muy sabio y sabe en qué momento de la vida es”, dijo en entrevista con Eva Rey.

