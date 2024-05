Él es el exnovio de Ornella de LCDLF, acusado de aprovecharse de su fama

La creadora de contenido Ornella Sierra dio mucho de qué hablar dentro de La casa de los famosos. La generadora de contenido barranquillera fue eliminada el pasado domingo generando una ola de comentarios pues, para muchos, no merecía salir de la competencia.

Ornella Sierra en 'La casa de los famosos' Fotografía por: RCN TELEVISIÓN

Ornella se destacó por su forma de ser, pues casi nunca protagonizó discusiones con sus compañeros, por el contrario, fue una de las más queridas también por el público.

Dentro de la competencia, la exparticipante del reality de ViX y RCN, abrió su corazón y reveló algunos detalles de su vida personal, entre ellos, el por qué había terminado son su exnovio.

¿Quién es el exnovio de Ornella Sierra de ‘La casa de los famosos’?

Tras su salida de la competencia, la vida de la concursante se ha convertido de gran interés para sus seguidores, quienes no han dudado en investigar sobre su pasado.

Entre los detalles que encontraron fue que la joven sostuvo un romance por dos años con Andrés Montes, un joven que se habría dedicado a su carrera musical.

Esta semana, el joven promocionó una canción, que, al parecer, fue inspirada en su relación con Ornella. “Me empecé a desvivir por sus cosas, no por las mías, me descuidé totalmente, se fue distanciando la relación, ya no era lo mismo”, dijo. Aunque no mencionó a la exparticipante de La casa de los famosos, algunos internautas asociaron esas palabras como si se tratase de una indirecta para ella.

Exnovio de Ornella es tildado de oportunista

Debido a eso, en redes sociales se desató una polémica porque, supuestamente, Andrés quiere aprovechar la fama de Ornella para darse a conocer. “No apoyaste en ningún momento a Ornella estando en la casa, ahora que sale vienes con una música no le hagas daño a Ornella si la quieres aléjate de ella y déjala darse una oportunidad con alguien que sí la valore y la quiera y no la haga llorar”, “buscando fama, nunca la apoyó y viene a son de qué, eres un mantenido deja a la niña tranquila ni la mires ella está en otro nivel”, “vaya oportunista”, “lo que quiere es aprovechar la fama de Ornella”, “@ornellasierra sales tú del reality y justamente sale hablando él, que lo más probable es que se refiera a ti, ese man nunca te apoyó estando tú en el reality, así que para atrás ni para coger impulso mi amor”, comentaron algunos usuarios.

Por ahora, Ornella no ha eliminado de sus redes sociales las fotos y videos donde aparecen juntos. Sus seguidores están a la expectativa si se da o no una oportunidad con Miguel Bueno, con quien demostró tener una gran química dentro del concurso.