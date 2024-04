Ornella de LCDLF reveló por qué terminó con su novio: “terminé en una ambulancia”

Esta semana, el nombre de Ornella Sierra fue tendencia luego que ‘El Jefe’ de La casa de los famosos le pidiera, por medio de una llamada telefónica, abandonar inmediatamente la casa.

Ornella Sierra de La casa de los famosos Colombia

La noticia no solo la impactó a ella sino a todos sus compañeros quienes protagonizaron una conmovedora escena al llorar desconsoladamente por la salida de su compañera. Al final, resultó siendo un beneficio para la generadora de contenido, quien tuvo el privilegio de estar 12 horas sola en el loft, descansando y viendo desde una pantalla todo lo que hacían y decían sus compañeros.

¿Quién es el novio de Ornella?

La vida sentimental de la creadora de contenido conocida como la ‘Barbie costeña’ ha sido muy comentada, pues, desde la llegada de Miguel Bueno a la casa, ambos han cruzado unas miradas coquetas, despertando la ilusión en sus seguidores de un posible romance. De hecho, hace unos días se dieron un beso en medio de un reto.

Actualmente, la participante de La casa de los famosos está soltera, así lo reveló en el reality. Según lo que dijo, terminó con su expareja antes de ingresar a la competencia.

¿Por qué Ornella terminó con su novio?

La creadora de contenido le contó a varios de sus compañeros lo que ocurrió con su exnovio, por el que todavía siente ‘tusa’ pues la ruptura está todavía muy reciente.

De acuerdo con su relato, no terminaron en muy buenos términos. “Él era mi mejor amigo y tomé la peor decisión de cuadrarme con mi mejor amigo”, comenzó diciendo.

Ornella y su novio iniciaron su romance, pero, con el paso del tiempo, comenzaron a sentir que no tenían las mismas proyecciones y eso fue lo que comenzó a generar desencuentros entre los dos hasta que, finalmente, terminaron su relación.

La gota que rebosó la copa fue en un evento en el que estuvieron juntos en el que su vida quedó en riesgo: “Cuando yo terminé con él sentía que estábamos en etapas diferentes de la vida. El día que terminamos fue porque en un evento donde había alcohol él me dejó sola toda la noche sabiendo que el licor me hacía daño. En lugar de que él estuviera pendiente de que no me pasara nada, él estaba tomando. Ese día yo me puse muy mal y terminé en una ambulancia. Mis papás me fueron a recoger porque una amiga que me encontró los llamó, contó.

En ese momento, Melfi, quien estaba presente escuchando a su compañero le dijo: “con cada cosa que dices de él nos das a entender que él no te merece. Como amigos te lo decimos no porque no queramos que seas feliz, porque si te hace feliz, sé feliz, nadie te va a juzgar, pero es nuestro deber decirte que tienes que aprender a quererte, tú primero y vas a encontrar a alguien que te dé el valor que te mereces”.