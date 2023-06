¿Alejandro Sanz seguirá enfermo? Mhoni Vidente hace triste predicción de su salud

Alejandro Sanz preocupó a sus seguidores, cuando publicó en sus redes sociales un mensaje donde evidenciaba que no pasaba por un momento grato en su vida. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, escribió, generando de inmediato un movimiento masivo de solidaridad entre sus fans. En ese instante se refirió a la música como su guía en un momento difícil. “Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer”. Efectivamente, su gira de conciertos se vio revitalizado y disfrutando del cariño de su público.

Días después, el madrileño volvió a las redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. “He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”. Por esos días se supo que su relación con Rachel Valdés había terminado y muchos pensaron que esa había sido la causa de su bajón emocional, pero se conoció que había sido él quien había terminado el romance, que duró 3 años, y que para su ex solo tenía palabras de agradecimiento.

El preocupante vaticinio de Mhoni Vidente sobre Sanz

La experta también habló sobre la crisis del cantautor español, y sus pronósticos, basados en el tarot, no fueron los mejores. “Es un hombre exitoso, que ha llevado su carrera bien, entró en una depresión total por cuestiones de alcohol y drogas que lo superó, pero lamentablemente cuando tú tienes un problema de exceso de lo que sea, de comida, de alcohol, de cigarro, de droga cuando lo dejas te entran depresiones muy fuertes…lo siento muy cansado”. Mhoni Vidente se refirió también a la preferencia que tiene el intérprete de Corazón partío por la soledad. “Ya quiere sentirse un poco más solo que antes, su mente lo está traicionando, lamentablemente, aquí está la carta de El Loco, detrás de Alejandro Sanz. Esta carta nos avisa que va a seguir enfermo, que va a tener sus altas y bajas, que lo tienen que cuidar mucho, vigilar para que no atente contra su vida”, concluyó.