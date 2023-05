“Estoy triste y cansado” ¿qué tiene Alejandro Sanz?

El cantante español Alejandro Sanz se sinceró en sus redes sociales y expresó, a pocos días de iniciar en su tierra Sanz en vivo 2023, la gira que lo llevará a escenarios de España, México y Estados Unidos, que no está pasando por sus mejores días. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”. El cantautor español de 54 años, padre de Manuela, Alexander, Dylan y Alma, escribió el mensaje al finalizar la tarde, generando preocupación entre sus millones de seguidores.

El mensaje del madrileño se da a unos días de sus presentaciones en España, México y Estados Unidos. Fotografía por: Instagram @alejandrosanz

“Estoy trabajando para que se me pase”, escribió el madrileño, amigo de Shakira, quien no especificó si se encuentra en algún tratamiento médico, pero que con sus palabras, expresa que espera, en la tarima, obtener la fuerza y la guía necesarias para sobreponerse al momento poco grato que atraviesa. “Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer”.

El intérprete de Corazón partío y Donde nadie me ve se sinceró sobre sus sensaciones y añadió que entiende a quienes pueden sentirse de la misma manera. “Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Alejandro Sanz preocupa a sus seguidores

Sus seguidores le expresaron su apoyo con mensajes llenos de ánimo para que supere esta situación, otros le recomendaron buscar ayuda profesional e incluso se aventuraron a decir que podría tratarse del síndrome de Burnout o del trabajador quemado, producido por estrés. Todos ponderaron la grandeza del artista, que en vez de esconder lo que vive, decidió compartirlo con sus fanáticos. “Gracias por compartirlo. Debe ser muy difícil atravesar este momento. Te envío mucha fuerza. Cómo dices, encontrarás la forma de salir de esta. Muchos están en tu esquina. Te mando un fuerte abrazo a la distancia”, “Te queremos un montón cielo…y estamos contigo en las buenas en las malas”, “Te queremos. Alejandro. Gracias por mostrarte como eres. Eres muy fuerte”.

