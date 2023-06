“Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella”, Alejandro Sanz defiende a ex

Alejandro Sanz, uno de los cantantes españoles con más éxito en nuestro continente, se convirtió en noticia hace pocos días cuando reveló, en sus redes sociales, que no estaba bien anímicamente. El intérprete de Corazón partío se refirió a una época difícil que lo tenía deprimido, pero también que creía que pasaría. Luego, a raíz de los miles de comentarios de aliento que recibió por parte de sus seguidores, expresó su deseo de salir adelante, agradeció la solidaridad y exteriorizó la confianza que tenía en que la música y el cariño de sus fans ayudarían en su proceso de restablecimiento.

Alejandro Sanz utilizó sus redes sociales para expresar sus sentimientos hacia Rachel Valdés, también le envió un mensaje. Fotografía por: INSTAGRAM

Después trascendió que probablemente esta depresión de Sanz habría sido originada por la crítica situación económica que atravesaba. Esta implicaba problemas con el fisco español, faltantes de dinero, deudas y la estafa que habría sufrido de parte de alguien muy cercano. Oficialmente Alejandro no ha confirmado ni desmentido esta versión. También se dijo que habría vendido su casa en Miami para poder cumplir con algunas obligaciones y que esta situación lo habría afectado bastante.

¿Alejandro Sanz terminó con su novia Rachel Valdés después de 3 años?

Paralelamente, algunos medios del entretenimiento en Miami revelaron que Rachel Valdés, la novia de Alejandro, había roto con él y ya se había llevado sus cosas de la casa que el artista tiene en Miami, ahora que Sanz está de gira de conciertos en algunas ciudades españolas.

Con esta novedad, muchos seguidores del cantante de Si tú me miras señalaron a Rachel de indolente y la acusaron de no ser una buena mujer, pues abandonaba a su novio en los momentos más complejos de su vida, justo en medio de una depresión.

Inesperadamente, ha sido el mismo cantante quien, al enterarse de los ataques, se refirió al tema, defendiendo a la que ahora es su exnovia.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde publicó una historia que dice: “Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que sólo puedo decir cosas buenas”, comenzó diciendo el cantante donde es claro en que solo puede referirse a ella con buenas palabras. Luego aseguró que su quiebre emocional no está relacionado con su ex. “Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo”.

Llama la atención que no confirmó ni desmintió que hubiera roto su noviazgo con la artista, pero si sentó su posición de desearle lo mejor. “Rachel Valdés, cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte”, concluyó.

De otro lado, hay versiones que indican que en realidad no fue Rachel quien terminó la relación, sino Alejandro, quien, en buenos términos decidió romper, luego de tres años de noviazgo. Rachel es una artista plástica cubana de 33 años, que conoció a Alejandro, de 54, gracias a amigos en común en Miami, donde ambos residen.