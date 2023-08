Roberto Manrique de ‘Sin senos sí hay paraíso’, terminó con su novio Oliver Ranft

El actor ecuatoriano Roberto Manrique se ha dado a conocer en el mundo de la televisión por sus diferentes papeles en producciones como El clon, Decisiones, Flor salvaje, Doña Bárbara, Marido en Alquiler, La viuda negra, Sin senos sí hay paraíso, El final del paraíso, entre otras.

Roberto Manrique. Fotografía por: Instagram Roberto Manrique

Ha brillado en su carrera profesional, pero su vida personal también ha sido de interés para sus seguidores. En agosto del 2021, por primera vez, habló de su relación sentimental con Oliver Ranft, con quien, ese momento, llevaba 7 años de relación.

Roberto Manrique y Oliver Ranft terminaron su relación

Desde entonces, la pareja se mostró muy enamorada a través de sus redes sociales y de acuerdo con lo que decían, tenían muchos proyectos juntos. Sin embargo, hace unos minutos, el actor ecuatoriano anunció que su historia de amor llegó a su fin, luego de ocho años.

Por medio de un comunicado, la expareja afirmó: “queremos comunicarles que, luego de ocho maravillosos años que duró nuestra relación, esta ha tomado una nueva forma. Construimos un hogar muy especial. Es hora de transformar nuestro vínculo en una amistad con los mismos valores que hemos compartido todo este tiempo”, dice al comienzo.

Finalmente, aseguraron que seguirán construyendo como familia, junto a su mascota. “Entre nosotros queda una profunda gratitud por todo lo que vivimos y crecimos juntos. Tenemos claro que, junto a Mila, siempre seremos familia. Oli y Ró”.

Por ahora, se desconocen las causas de la ruptura. El actor desactivó la opción de comentarios de la publicación que en medio de una hora alcanzó los 10 mil likes.

¿Quién es Oliver Ranft, exnovio de Roberto Manrique?

Oliver Ranft es ecuatoriano, igual que Roberto. Es experto en Filantropía y altruismo efectivo. Su amor por el medio ambiente los unió, así lo había revelado Ranft en una oportunidad en entrevista con People en Español. Tres años después de su primer encuentro, comenzaron su relación. “Cuando trabajaba en las Naciones Unidas, tuve que asistir a la Cumbre Internacional del Medio Ambiente en la ciudad de Guayaquil, y uno de los exponentes era Roberto. Me interesó mucho el tema de su ponencia. La charla fue sumamente interesante y daba una perspectiva tan diferente, tenía una visión de esparcir alegría, subir el ánimo a las víctimas de violencia que huyen de sus países y se convierten en refugiados en otros territorios. Su bondad y entrega me dejaron muy conmovido… Con Roberto no paramos de crecer como individuos y pareja, eso me enamora todos los días”.