Así fue la reacción de Piqué cuando fans de Shakira corearon su nombre en un bar

En toda una novela se convirtió la separación de Shakira y Piqué, quienes en junio del año pasado hicieron público que ya no estaban juntos. Al poco tiempo se conoció que había sido por una infidelidad del exjugador del Barcelona hacia la barranquillera, con Clara Chía, de 24 años.

Te puede interesar: Beso de Maluma y Valeria Duque enciende las redes. ¿Cuándo fue?

Shakira y Piqué. Fotografía por: Instagram

Desde entonces, y aunque todo el proceso legal ya quedó definido, incluyendo la custodia de sus hijos Milan y Sasha, siguen protagonizando titulares en medios de comunicación alrededor del mundo. Miles de seguidores de la intérprete de Copa vacía le siguen recordando al español su infidelidad.

¿Qué dijo Piqué mientras los fans le gritaban el nombre de Shakira?

Este fin de semana, se hizo viral un video donde aparece Piqué en una discoteca celebrando la final de la Kings League. Cuando el deportista intentó dar unas palabras, muchos espectadores lo impidieron gritándole, en coro, el nombre de Shakira. “Ay @3gerardpique a dónde vaya siempre se la recordarán, ese es su karma. Repetirá mil veces que le resbala todo pero se quema por dentro de la rabia @shakira siempre gana”, escribió un usuario en Twitter.

Ay @3gerardpique a donde vaya siempre se la recordarán, ese es su karma!!!

Repetirá mil veces que le resbala todo pero se quema por dentro de la rabia!!

…@shakira siempre gana!!!😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/8rJ79oQ2ae — Monica 💫 (@moviriv) July 30, 2023

En las imágenes se observa que el deportista intentaba hablar pero no era posible ser escuchado, por el contrario, la multitud gritaba aún más fuerte mientras lo abuchean. Debido a las burlas, el español respondió: “me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie”.

En redes sociales muchos internautas no han dudado en dejar sus opiniones al respecto, recordándole que eso es un ‘karma’ por lo que le hizo a la madre de sus hijos. “Mientras que Shakira exista, tú no serás feliz Cassio Narciso, el tormento tuyo, soy yo. Atentamente, Shakira, “cuando en tu país quieren más a tu ex latina que a ti”, “no tendrá un rincón donde esconderse la porrrqueeeeriiiia esa”, “por Shakira y por los pelaos”. Por ahora, no ha habido ninguna otra declaración del dueño de Kosmos por las burlas recibidas durante este fin de semana, ni tampoco de Shakira.