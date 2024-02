Mile Vergara, actriz de ‘Chepe Fortuna’: voraz incendio consumió su casa

Mile Vergara es una actriz reconocida gracias a producciones como Chepe Fortuna y Casa de Reinas, en las que interpretó a Rosalía Cabrales. Sin embargo, desde hace tiempo permanece alejada de la televisión por unos problemas de salud que sufrió.

En junio de 2022, padeció de una isquemia cerebral que afectó parte de la movilidad en su cuerpo; mientras que en marzo de 2023 tuvo una recaída de salud. Ahora, en febrero de 2024, la barranquillera de 63 años enfrenta nuevas dificultades personales.

Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con Mile Vergara, de ‘Chepe Fortuna’?

El apartamento donde vivía la actriz fue consumido por un voraz incendio. El hecho ocurrió hace una semana en el municipio de Sincelejo y todo lo que estaba dentro de la casa se perdió. Así quedó en evidencia a través de varios videos que registraron cómo quedó todo cuando los bomberos lograron apagar las llamas.

Por fortuna, en medio de la tragedia, tan solo se presentaron daños materiales y la famosa actriz, que en este momento se encuentra en compañía de su familia, no resultó herida.

Te puede interesar: Daniela Álvarez, de luto por la muerte de importante miembro de su familia

Las imágenes de lo ocurrido en la casa de Mile Vergara son impresionantes y conmovieron a decenas de sus seguidores.

“Los bomberos argumentaron que no pudieron asistir oportunamente a controlar la conflagración porque se encontraban sofocando el incendio de 4 vehículos en el parqueadero de Torcoroma, y no cuentan con personal suficiente para cubrir emergencias simultáneas”, informó el medio local Korraleja a través de una publicación de X que, además, incluye el número al cual se pueden comunicar quienes quieran dar una mano.

La más reciente recaída de salud de Mile Vergara

En marzo de 2023, la actriz de Chepe Fortuna atravesó por una emergencia médica que, afortunadamente, fue atendida a tiempo.

“Me dio un derrame ¡Fue horrible!, pero al menos puedo hablar porque hubiera podido quedar turuleta, como digo yo. Gracias a Dios, de verdad, aunque yo estaba peleando con él y estaba haciendo pendejadas que a él no le gustan”, agregó.

Vea también: La Casa de los Famosos: ¿cuál es la condición que sufre el comediante ‘Culotauro’?

“Bueno, les cuento un poquito. Hoy no fue un día fácil, me sentí muy incómoda y a veces me pasa —sobre todo porque la movilidad la tengo limitada—, pero al final del día me alegré, me bañé, me puse bonita y me tomé estas fotos ¡Ya me siento mucho mejor!”, escribió en aquella ocasión, como descripción a una serie de fotografías en las cuales posó sonriente.