La Casa de los Famosos: ¿cuál es la condición que sufre el comediante ‘Culotauro’?

El reality show ‘La Casa de los Famosos Colombia’, una experiencia de entretenimiento en vivo que captura la vida cotidiana y los retos de 22 celebridades, se estrenó ayer en prime time por el Canal RCN y 24/7 en vivo por ViX.

La Casa de los Famosos Colombia’ presentó a 11 hombres y 11 mujeres que estarán bajo el lente de las cámaras 24/7, permitiéndole a los espectadores ser testigos de cada momento de drama, emoción, acción, suspenso y mucha tensión.

¿Qué discapacidad tiene Camilo Díaz?

Camilo Díaz, mejor conocido por ‘Culotauro’, el décimo participante confirmado en ‘La Casa de los Famosos’, es uno de los humoristas de stand up comedy más reconocidos del país. “Me busco en el teatro, la comedia y el clown”, se lee en la descripción de su cuenta de Instagram con más de 300 mil seguidores.

Tras su llegada al reality show, algunos televidentes e internautas se han cuestionado sobre la condición física que tiene el comediante por su particular forma de caminar, pues en una entrevista con el Canal RCN, él mismo reveló la causas de su discapacidad.

“Nací con una pierna más larga que la otra, me la operaron, luego no me recuperé y ahora es lo que ven, que chimba que la gente sepa que uno es cojito”, dijo.

Además, confesó con sus seguidores por qué tiene el apodo de ‘Culotauro’. “Porque soy muy nalgón (risas). Empecé a hacer chistes sobre Culotauro y los comediantes me empezaron a llamar así, lo puse en Instagram y desde ese día me llaman de esa forma”.

Sobre ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos Colombia’ no solo se centra en la convivencia, sino que también los pone a prueba en diferentes competencias. Cada semana está estructurada para maximizar la interacción y el desarrollo de los participantes a través de actividades como:

- Prueba de líder, en la que los participantes lucharán por el liderazgo, ganando no sólo prestigio sino también beneficios claves dentro del juego.

- Prueba de presupuesto, es una competencia esencial para determinar los recursos disponibles que tendrán los participantes cada semana.

- Día de nominaciones, este es un momento crítico donde los participantes votan entre ellos para decidir quién enfrentará la posibilidad de eliminación. Aquí empiezan a aparecer las alianzas, las rivalidades, etc.

- Pruebas en equipos, están diseñados para desarrollar estrategias que ponen a prueba la colaboración y las habilidades de los concursantes.

- Fiestas, serán espacios para que los famosos puedan relajarse, disfrutar entre ellos.

- Pruebas de salvación, les brinda a los nominados una última oportunidad para salvarse de la eliminación.

- Galas de eliminación, el emocionante clímax semanal donde algún participante abandonará la casa, basado en la votación del público.

