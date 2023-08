Mile Vergara, actriz de ‘Chepe fortuna’, busca hogar geriátrico: “me da angustia”

Mile Vergara es una de las actrices más queridas de Colombia. Su talento y carisma han hecho que millones de personas admiren su trabajo. A lo largo de su carrera, participó en importantes producciones como Las Juanas, Francisco el matemático, El último matrimonio feliz, Oye bonita, Chepe fortuna, Casa de reinas, La playita, La cacica, entre otras.

Mile Vergara tuvo un accidente cerebrovascular que le dejó la mitad del cuerpo paralizado. Fotografía por: Instagram

La triste historia de Mile Vergara, actriz de ‘Chepe fortuna’

La actriz siempre se caracterizó por su arrolladora personalidad, hasta en junio del 2022 cuando su vida cambió al sufrir un derrame cerebral que le dejó medio cuerpo paralizado. Desde entonces, lo que ha tenido que padecer no ha sido nada fácil de sobrellevar.

Está viva gracias a Dios y a sus vecinos que rápidamente acudieron a su voz de auxilio. Así lo narró en una conmovedora entrevista con el programa Buen día Colombia: “yo dije: ‘voy a comer y me voy a acostar’. Comí delicioso, le di gracias a Dios, me acosté, me paré para ir al baño y la parte izquierda ya estaba completamente paralizada. Yo caí al suelo y tuve que llamar a los vecinos, ellos me salvaron”, aseguró.

De acuerdo con su relato, que ha logrado conmover a cientos de seguidores, aunque ha tenido que someterse a terapias para recuperar la movilidad y el habla, el proceso ha sido muy difícil. Todo eso le ha causado una gran ansiedad: “me siento presa, empieza un dolor, es el infierno, es sentirte que te quemas y no es por fuera, es por dentro, saber todo lo que perdiste; empieza Dios a confrontarte, me han sacado todas las emociones que tenía, todas las emociones que el ser humano puede llegar a sentir, con todas esas emociones alborotadas hay momentos que me genera mucha ansiedad”.

Mile Vergara padece de depresión

Además de los problemas de salud que ha enfrentado en el último año, la reconocida actriz, quien reside en Sincelejo, lleva luchando contra una depresión desde años atrás. “La depresión es una enfermedad que he investigado y tengo todos los síntomas, me la paso como si quisiera dormir todo el día, consecuencia de esto me he vuelto solitaria, cuando todos mis amigos vienen al mismo tiempo a visitarme me da una angustia. Necesito ya mismo un medicamento que me quite todo lo que siento, son unas palpitaciones en el pecho terribles”, relató con lágrimas en sus ojos.

La adicción al cigarrillo ha sido uno de los temas que también le han generado mucha ansiedad. “Me levanto a las 3 de la mañana, voy al balcón, oro, lloro, pataleo, es como un momento para mí de intimidad donde le abro el corazón a Dios como a nadie en mi vida se lo había abierto. En la soledad te vienen cosas que debes arreglar, la soledad es como tu gemelo. Mi primer cigarrillo es a la 7 a. m., el segundo es a la 11 a. m. y el último a las 8 de la noche, entonces esa espera y esa nicotina que te encanta ha sido terrible”.

Mile Vergara se retirará de la actuación. Busca hogar geriátrico

Debido a esa difícil situación, lamentablemente la actriz se encuentra impedida para retomar la actuación, que es su verdadera pasión y lo que más disfrutaba hacer. Por ahora, debe seguir enfocada en su recuperación. “Estoy buscando retirarme, porque la Sociedad de Gestión, que ha sido maravillosa conmigo durante este proceso, que es la que defiende a los actores, me hizo una propuesta, que, si yo conseguía un ancianato, ellos correrían con los gastos”, relató, dejando sorprendidos a sus seguidores, quienes aún guardan la esperanza que pueda recuperarse y volver a los sets de televisión.

Afortunadamente, Mile ha contado con el apoyo de su hijo José Garavito, quien ha estado a su lado acompañándola y ayudándola en todo este proceso. Él ha sido como su ángel: “me siento tranquila de que José esté aquí conmigo, porque cuando él llega me tranquilizo, siento un apoyo grande, él es todo para mí”, dijo en la entrevista con el mencionado programa de televisión.

A Mile Vergara le encontraron un tumor en el estómago

El hijo de la actriz también habló con Buen día Colombia y reveló que, luego del derrame que le dio a su mamá, los médicos le encontraron un tumor en el estómago con el que llevaba conviviendo desde hace seis años. “Los médicos apenas vieron que tenía eso allí, me dijeron que la debían operar de inmediato”, contó.

Mile Vergara expresó su tristeza al reconocer que lo que ocurrió tuvo mucho que ver con las malas decisiones que tomó. “El no haber hecho las cosas bien, porque todas las decisiones de mi vida las tome mal, habiendo tenido cantidad de instrumentos y de plata que ganaba para comprar casas, para comprar todo, yo nunca hice nada, toda la plata me la gaste”.