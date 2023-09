“Me cae muy mal”, Aracely Arámbula explotó y acusó a Luis Miguel de ser mal padre

Las mujeres que han tenido relaciones amorosas con Luis Miguel generalmente se han reservado, por lo menos con la prensa, los detalles de lo ocurrido en el tiempo que han compartido con el famoso Sol de México. Incluso esto ha dado para especular sobre el supuesto contrato que el artista le hace firmar a sus parejas para no hablar en ningún momento sobre lo que viven juntos, so pena de tener que pagar una multa o indemnización.

No obstante, Aracely Arámbula, la madre de los dos hijos varones de Luis Miguel rompió esa ´tradición´ que ya los medios sabían que existía.

Fue en la alfombra roja de celebración de cien mil espectadores del musical Vaselina, al que acudió la famosa Aracely Arámbula, a quien en México llaman ´la Chule´.

Aracely además de referirse a la satisfacción que siente por los shows e irse de gira con los musicales no titubeó cuando le indagaron sobre el Sol de México y su romance con Paloma Cuevas, quien recordemos además de ser la novia del cantante es su comadre, ya que Luis Miguel es padrino de una de sus hijas y a su vez, ella es madrina del hijo más pequeño de Luis Miguel.

“No me interesa verle la cara”, Aracely Arámbula sobre Luis Miguel

La actriz de éxitos como Abrázame muy fuerte respondió cuándo en medio de varios periodistas uno le preguntó sobre la situación legal de Luis Miguel con sus hijos. La actriz y el cantante tiene dos hijos: Miguel y Daniel de 16 y 14 años respectivamente. “Ya sabrán. Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso”, dijo la actriz advirtiendo que ésu casa siempre se ha tenido disposición para que él visite a sus hijos. “Siempre ha tenido las puertas abiertas. Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien”, dijo ne lo que se convierten en las primera declaraciones de una ex que lo señalan directamente.

Aracely espera que el ego de Luis Miguel sea tan grande como el amor por sus hijos

“Decían ‘tiene que estar ella presente’ pues era cuando tenían 4 y 6, pero ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él, así que ojalá que si él tiene esa conciencia de verlos los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos, o sea la verdad es que así como sale ese sol enorme tan grande –no quiero decir nada malo, pero voy a decir las cosas que siento–, tan grande como su ego que así de grande sea el corazón para sus hijos”, puntualizó enviando besos a los presentes.

En otro momento, Aracely también aseguró que en ningún momento ha hablado mal de su padre a sus hijos, pero no entiende cómo no puede seguir el ejemplo de otras estrellas que también son padres. “El ser ídolo no quiere decir que no puede ser buen papá, vean a Alejandro Fernández con sus hijos en el escenario, con su nieta; Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración y cómo es posible… Tienen un papá que es un ídolo, qué bueno, qué padre –a mis hijos siempre les dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’– pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos”.

También te puede interesar: Luis Miguel: médico revela qué cirugías le hizo y cómo logró bajar de peso

La actriz de La patrona dejó claro que antes de hablar ante la prensa charló con sus hijos y ellos saben lo que ella piensa y por ello habla.

También se refirió a lo que pensó ella y sus hijos cuando trascendieron las fotos del artista llevando al colegio a las hijas de la diseñadora Paloma Cuevas. “Mis hijos sí dijeron ‘mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esa señora?’ Y le dije ‘bueno, mira, son las hijas de nuestros amigos, ellos no tienen la culpa de nada’. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron ‘por qué si va para allá y no viene a mi escuela’ y le dije ‘mi amor porque le gusta estar en España’”.

Luis Miguel y Paloma Cueva Fotografía por: Getty Images

Al finalizar, indicó que el ídolo debería recordar más a México y por supuesto mostrar interés en sus hijos. “Aunque México es un país que lo quiere mucho, él también debería querer mucho a México, me imagino que sí pero debería de mostrarlo más, sobre todo empezando por sus hijos”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento