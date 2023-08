Luis Miguel: médico revela qué cirugías le hizo y cómo logró bajar de peso

Luis Miguel ha sorprendido de manera impresionante a su público con su aspecto. El ídolo que comenzó su tour en Argentina la semana pasada luce tan distinto que incluso, ha sido señalado de usar dobles en el escenario, que se ven muy delgados. Sin embargo, también es un hecho que el Sol de México ha bajado por lo menos 10 kilos en los últimos meses, pues se ve bastante delgado en imágenes captadas por reporteros fuera del escenario, en algunas con su prometida, Paloma Cuevas.

Luis Miguel tendría balón gástrico y dos cirugías

Para comenzar, las nuevas revelaciones indican que Luis Miguel quiso estar en su mejor estado y con una imagen renovada, por lo cual se habría puesto el balón gástrico en abril del 2022. El balón habría logrado su cometido. Esto sumado a la alimentación saludable que ha tenido el cantante desde entonces, y bastante motivado por su nuevo amor, la diseñadora Cuevas, ha ayudado en la consecución d ellos objetivos del ídolo. La información fue avalada por una persona del staff del intérprete de La bikina, que habló para la revista TvNotas.

Por su parte, el médico Cristian Pérez Latorre, reconocido cirujano, concedió una entrevista al programa Chisme No like donde reveló varios aspectos que tienen que ver con el nuevo aspecto de Luis Miguel en su tour y la manera en que lo logró. Contó que el cantante firmó un contrato para ganar más de un millón 800 mil dólares por cada recital del tour y este incluye una cláusula que incluía lucir renovado y delgado.

Por eso, el cantante optó por el mismo tratamiento que tomaron las Kardashian, aunque también se especula con que tomó pastillas para adelgazar.

El médico también dijo: “Luis Miguel tiene dos cirugías hechas por mí, una es la nariz y la otra es un pequeño facelift de cuello, que es una pequeña marquita que se hace debajo del mentón”, lo cual explicaría el cambio de aspecto en la cara del cantante nacido en Puerto Rico, pero nacionalizado mexicano.

Luis Miguel también habría ayunado

Sin embargo, hay quienes afirman que el cantante también está viendo los frutos del famoso ayuno intermitente.

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas. Esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”, habría dicho en alguna ocasión el artista a una fuente cercana que reveló esto al programa español El Hormiguero.

