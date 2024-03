Kate Middleton tiene cáncer: “necesitamos algo de tiempo”

El estado de salud de Kate Middleton, esposa del príncipe Guillermo, era todo un misterio, tanto, que se llegó a especular que, supuestamente, estaba muerta y que la familia real británica quería ocultar la noticia.

La princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció y confirmó que fue diagnosticada con cáncer. Se encuentra en tratamiento de quimioterapia. Fotografía por: Max Mumby/Indigo

Los rumores tomaron fuerza cuando fue publicada una fotografía donde aparecía la princesa de Gales junto a sus hijos para celebrar el Día de la Madre. Sin embargo, se trató de un montaje.

Kate Middleton confirmó que padece de cáncer

Hace unas horas, la princesa reapareció en sus redes sociales, acabando con los rumores de supuesta muerte, pero anunciando que fue diagnosticada con cáncer. “Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida... En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa”, comenzó diciendo.

En sus redes sociales, Middleton, esposa del príncipe Guillermo, publicó un video en el que ella misma cuenta cómo ha sido todo este difícil proceso que tiene a toda la monarquía en el ojo público.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento... William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, dijo, con un semblante tranquilo.

¿Qué tipo de cáncer tiene Kate Middleton?

La noticia dejó en shock a toda la familia real británica y al mundo entero. Aunque han tratado de manejar la situación de la manera más privada posible, las especulaciones al respecto han sido muchas.

Por ahora, se desconoce qué tipo de cáncer padece la princesa de Gales. Sin embargo, aseguró estar bien en medio de la situación. “Estoy bien, volviéndome más fuerte cada día y centrándome en las cosas que me ayudarán a sanar mi mente, cuerpo y espíritu”.

¿Cómo ha estado Kate Middleton después de la cirugía?

El motivo de ausencia ahora es claro. La princesa ha estado recuperándose de su cirugía y, además, tuvo que iniciar su tratamiento de quimioterapias para combatir la enfermedad. “Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.

Príncipe William, el soporte de Kate Middleton

En el mismo video, la nuera del rey Carlos III, quien también padece cáncer, elogió a su esposo, el príncipe William, por el apoyo que le ha brindado durante todos estos meses difíciles no solo para ella, sino para toda la familia. “Una gran fuente de consuelo y tranquilidad”, afirmó.

El mensaje de Kate Middleton tras ser diagnosticada con cáncer

Para terminar con el video, la princesa de Gales envió un mensaje a todos sus seguidores y fanáticos de la monarquía y pidió respeto para dedicarse a su tratamiento y combatir la enfermedad. “Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha aportado un profundo sentimiento de alegría y estoy deseando volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo”.