¿Luto en Inglaterra? Logo de la BBC preocupó por estado de salud de Kate Middleton

Desde hace varias semanas, el estado de salud de Kate Middleton tiene en vilo a los medios de comunicación internacionales, especialmente los que cubren la realeza.

El foco ha estado puesto en la familia real británica tras la repentina “desaparición” de Kate Middleton, sumado a la falta de información sobre su verdadero estado de salud luego de confirmarse que fue sometida a una intervención quirúrgica abdominal.

¿Qué enfermedad sufre Kate Middleton?

Recientemente, Gary Goldsmith, tío de la princesa de Gales, se refirió al verdadero estado de salud de su sobrina. En una entrevista con GB News aseguró que ella “va por buen camino y tiene el mejor apoyo del planeta y a las mejores personas cuidándola.

Sin embargo, afirmó que la esposa del príncipe Guillermo tiene una enfermedad, pero no reveló más detalles, aunque sí dijo que ese sería el motivo por el que su recuperación se estaría alargando.

Por su parte, la periodista Jessica Reed Kraus, habría asegurado que, en realidad, la princesa no tuvo una cirugía abdominal, sino intestina: “La realidad es que no tuvo nunca una cirugía abdominal. Ella tuvo una operación en sus intestinos y se está recuperando con una bolsa. La curación de esto lleva 12 largas semanas. El palacio (de Kensington), en un intento de no manchar su imagen o avergonzarla, dio estas vagas explicaciones que les han salido como un tiro por la culata a raíz de las extrañas imágenes con Photoshop que publicaron”, dijo.

¿Qué pasó con Katle Middleton?

Se ha especulado que, supuestamente, la cirugía de la princesa de Gales sería una mentira. La teoría surge porque se esperaba que su hermana Pippa Middleton se quedara junto a ella en su recuperación, pero en unas imágenes aparece de vacaciones.

Han pasado dos meses desde que la cirugía apartó a Kate de la vista pública y eso es lo que tiene a más de uno preocupado. El hermetismo y algunas contradicciones han generado que se especule que la familia real británica quiere ocultar algo, eso lo justificaría también la aparición de una fotografía donde, para celebrar el día de la madre, Kate aparecía abrazando a sus hijos; sin embargo, todo se trató de un montaje.

¿Murió Kate Middleton?

Esa es la pregunta que, desde hace varias semanas, se vienen haciendo millones de personas alrededor del mundo.

En las últimas horas se volvió tendencia un supuesto cambio de color en el logo de la BBC de X, anteriormente conocido como Twitter, que encendió las alarmas sobre el verdadero estado de Kate Middleton.

Han sido varios los usuarios de las diferentes redes sociales, quienes han se han referido al respecto: “Kate Middleton desaparecida por meses... la familia real se ha negado a subir una foto de ella que no esté editada, el logo de la BBC en negro como cuando falleció la Reina Elizabeth II y los rumores de un supuesto anuncio que saldrá mañana en la BBC. ¿¡Que está pasando?!”, se lee en un tuit.

Según se rumora, entre este lunes y el próximo miércoles, la BBC anunciaría una importante noticia sobre lo que, realmente, está ocurriendo con Kate. En otros comentarios que han dejado los internautas, se lee: “El logo de la BBC en negro, como de luto, como cuando murió Isabel II”, “como que en Inglaterra están las banderas a media asta y la BBC ha cambiado su logo a color negro”.

La verdad del color negro del logo de la BBC

En medio de tantas especulaciones, se conoció que en realidad la BBC no cambió de color rojo a negro su logo en los últimos días, sino que, la imagen corporativa de ese medio es negro desde el 2021 y en Instagram desde el 2022.