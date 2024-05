Kate Middleton no regresará al trabajo por salud. Ya hay remplazo para la princesa

El pasado 22 de marzo el mundo se conmovió al enterarse por boca de la propia princesa de Gales, Kate Middleton, que padecía cáncer y estaba siendo sometida a quimioterapia preventiva. La noticia llegó después de semanas de especulaciones alrededor de la ausencia de la princesa en eventos oficiales.

Se habló de una grave enfermedad, de cirugías estéticas e incluso de un posible divorcio del príncipe William. Todo alejado de lo que ocurría en realidad. Kate estaba lidiando desde enero con el posperatorio de una cirugía de abdomen, que reveló que tenía cáncer. Aunque ni el palacio de Buckingham, ni Kate mencionaron qué tipo de cáncer padecía, si sugirieron que estaba en una etapa temprana, por ello, el tratamiento era preventivo.

Dentro de las noticias que se han difundido acerca de la salud de Kate se había establecido que volvería a sus funciones después de Semana Santa, en la Pascua, algo que no ocurrió justamente por el tratamiento. Luego, se indicó que regresaría a la vida pública en junio próximo. No obstante, al parecer y según reporta la última noticia sobre el estado de Kate Middleton, no será así.

Kate Middleton no volverá a trabajar, por el momento

El Palacio de Buckingham teniendo en cuenta que la Real Fundación para la Primera Infancia, una de las organizaciones con la que más está comprometida la princesa de Gales, rinde su más reciente informe en su ausencia, anunció que la princesa no acudirá al trabajo de momento.

El comunicado dice que Kate no volverá a “trabajar hasta que su equipo médico lo autorice”, lo que también afirmaron es que “la Fundación para la primera infancia seguirá siendo fundamental para su labor pública”, de ahí que han mantenido a la princesa actualizada de las actividades de la organización mencionada.

El director ejecutivo del proyecto, Christian Guy, dijo que la princesa estaba muy “emocionada” por este informe y que la campaña sobre la importancia de estos primeros años infantiles “continuaba mientras ella se recupera”. También mencionó a Kate como “una gran impulsadora” de los objetivos de la fundación que ella ha asumido como “el trabajo de su vida”. Adicionalmente, dejó claro que entienden que ella regresará a su labor humanitaria, pero de momento necesita “el espacio y la privacidad para recuperarse ahora mismo. Volverá a trabajar cuando haya recibido luz verde de los médicos”, mencionó.

¿Quién remplazará a la princesa Gales en las funciones reales?

A sabiendas de que las funciones reales están en cabeza del rey Carlos III en menor proporción porque él también lucha contra un tipo de cáncer y su hijo, el príncipe heredero William, ha asumido algunas de sus labores, el palacio ha decidido que ha designado a la princesa Beatriz, hija de Andrés de York, el hijo favorito de Isabel II, pero repudiado por su nexo con Jeffrey Epstein; y Sarah Ferguson, para que sea la representante de la monarquía en ciertos eventos. Beatriz de York tiene 35 años y está casada con Edoardo Mapelli Mozzi.

