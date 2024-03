Cáncer de Kate Middleton: ¿de qué tipo sería y cuánto le quedaría de vida?

Desde que Kate Middleton decidió acallar los distintos rumores sobre su salud, que iban desde cirugías estéticas hasta que estaba en condición de intubada o en una coma inducido, con un video donde reveló que tenía cáncer, la noticia no ha cesado de generar todo tipo de especulaciones sobre el mal.

Y no es para menos, el palacio de Kensington, así como toda la realeza británica no es amants de dar detalles a la hora de revelar alguna noticia. Por ejemplo, hasta el momento no han contado qué tipo de cáncer tiene Carlos III, quien también fue diagnosticado con el mal. Solo han dicho que no es de próstata, lo cual ha dado lugar a especulaciones. Hay una versión que indica que tiene el mal en el páncreas y que su pronóstico es bastante preocupante. Solo seis meses de vida máximo.

Regresando a Kate en su video, que sorprendió al mundo entero, del pasado 22 de marzo, dijo que cuando fue internada en la clínica privada de Londres lo hizo por una cirugía abdominal, pero no la habían diagnosticado con el mal. La princesa más querida de la realeza británica reveló que fue después cuando hallaron la enfermedad. También indicó que estaba en quimioterapia preventiva.

El cáncer de Kate Middleton estaría en etapa temprana

El diario TMZ fue más allá y consultó con un especialista en oncología quien reveló qué clase de cáncer podría tener la princesa con base en la información que ella mismo suministró.

En opinión del profesional J. Crawford consultado en amplia entrevista, la edad de la princesa y otros factores le hacen suponer que ella puede estar padeciendo de cáncer de ovario o de útero.

El médico indicó cómo cree que se pudo dar el diagnóstico, teniendo en cuenta los detalles que Kate contó en el video. “Es posible que el equipo médico haya encontrado algo alarmante en medio del procedimiento y probablemente haya realizado una biopsia en ese mismo momento”, refiriéndose a la cirugía abdominal que le fue practicada sin tener aún el diagnostico. Según el galeno, es usual que este tipo de situaciones se dé.

De otro lado, opinó que es lógico que Kate esté ya siendo sometida a quimioterapia preventiva y que la recuperación que le ha dejado fuera de la vida social es la que corresponde a una cirugía invasiva abdominal como la que sufrió en enero.

Kate tendría muy buen pronóstico

po oncológico y puede ir desde quimioterapias tomadas de tres meses a un año, dependiendo del tamaño y estadio. En este caso, la cirugía pudo ser para remover un quiste o una masa que no se pensaba maligna, pero arrojó células cancerosas. El tratamieento sería para evitar que el mal regrese o atacar cualquier pequeña célula residual que haya quedado. También existe la posibilidad de que la cirugía abdominal recomendada fue por otra situación médica y se convirtió en la ocasión para descubrir el mal.

La princesa en su video dijo que, pese a la situación, se siente fortalecida y espera poder superar este episodio de su vida. Esto hace pensar, según también han dicho expertos en gestualidad que han analizado el video, que tanto la princesa como su familia han recibido buen pronóstico sobre el mal que enfrenta. Lo que indicaría que sera cuestión de semanas para que recupere por completo su salud,

Aunque antes se pensaba que el cáncer de ovario, así como el de útero, eran males silenciosos, con el paso de los años se ha establecido que las mujeres diagnosticadas sí tienen síntomas. Lo que ocurre es que no siempre consultan con el especialista. Dolor abdominal, sensación de llenura, repentina baja de peso o malestar en la región pélvica son algunos de ellos. Se ignora cuáles fueron en el caso de Kate.

